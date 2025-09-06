Funeral de Giorgio Armani: Personas se congregan en la capilla ardiente

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 7:00 am de este sábado 6 de septiembre miles de personas se congregaron en el Teatro Armani, en Via Bergognone 59, Milán, para el funeral de Giorgio Armani, quien falleció el jueves a los 91 años.

Las puertas se abrieron a partir de las 9:00 am con una fila interminable de fieles seguidores, turistas y ciudadanos comunes de la ciudad que se dieron cita para despedir al legendario diseñador de moda.

Durante todo el día y mañana domingo 7 de septiembre, los admiradores podrán ver en la capilla ardiente a Giorgio Armani, hasta las 18:00, hora local en Italia. Dos filas están organizadas para agilizar el movimiento, una para empleados y allegados del italiano, y otra para el público en general.

Personalidades en el funeral de Giorgio Armani

Entre las primeras personalidades en rendir homenaje se encontraba el alcalde de Milan, Beppe Sala; el presidente de Stellantis, John Elkann, junto a su esposa Lavinia; el presidente de la Federación Italiana de Baloncesto, Gianni Petrucci, y el entrenador del Olimpia Milano, Gianni Messina.

Mañana se espera la llegada de más personas cercanas al diseñador como celebridades y modelos famosas que llegarán a la capital de la moda para rendir sus honores. Sin duda el ambiente era desesperanzador.

Para los seguidores de todo el mundo está disponible en YouTube la transmisión en vivo del funeral de Giorgio Armani desde Milán.