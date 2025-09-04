Giorgio Armani: la gran fortuna que dejó el diseñador italiano

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la moda está de luto por la muerte del diseñador Giorgio Armani. La noticia cayó como balde de agua fría, sin embargo, su deceso fue en su residencia en Milan rodeado de seres queridos.

“Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, informó el Grupo Armani en un comunicado.

Alrededor de su muerte, muchos se han cuestionado de cuanto es la fortuna de Giorgio Armani, uno de los diseñadores, director creativo, director ejecutivo y empresario más influyentes de las últimas décadas.

Fortuna de Giorgio Armani

El diseñador no solo se limitó en expandir sus negocios en la moda, sino que también lo hizo, en bienes raíces, hoteles en Dubai y al ser dueño del club de baloncesto Olimpia Milano, todo este imperio lo construyó durante más de 30 años.

Según Forbes, la fortuna de Giorgio Armani asciende los 12 mil millones de dólares, sin embargo, no tuvo hijos a quien heredar, por lo tanto, su lectura de testamento será de gran interés para el público que seguía al empresario.

Por otro lado, de acuerdos a algunos reportes es posible que su hermana Rosanna Armani, sus dos sobrinas Roberta y Silvana, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha Pantaleo Dell'Orco, podrían ser los herederos.

Se conoció que el famoso dejó un plan de sucesión con detalles específicos antes de morir quiénes estarían a cargo de su marca y sus obras benéficas.

El imperio Armani

Nacido en una familia clase medio, el diseñador no tenía entre sus planes triunfar en la moda, por ello, estudió medicina para servir en el ejército. Con una vida sencilla, en la década de los 60 comenzó a trabajar con el diseñador Nino Cerruti.

A raíz de esto, se motivó a crear su propia marca junto a Sergio Galeotti. A partir de su iniciativa comenzó a tener relevancia hasta convertirse en uno de los más importantes.