Exintegrante de Little Mix anuncia estar en la dulce espera

Una gran noticia llega este 6 de septiembre: Perrie Edwards está embarazada. La exintegrante de Little Mix anunció estar a la espera de su segundo hijo por medio de una publicación en redes sociales.

La cantante sorprendió a sus fans con un tierno vídeo en donde se le ve con su pronunciada pancita de embarazada mientras su pareja Alex Oxlade-Chamberlain y su primer retoño se unen a ella.

Perrie usó una camisa blanca con un estampado en letras que decía: “Si lo quería, lo haría”, un claro mensaje de que ansiaba ampliar su familia. La parte delantera de la prensa afirmaba: “¡y él lo hizo!”, haciendo referencia a su amorcito.

La triste pérdida de un embarazo

Hace unas semanas, Perrie Edwards informó que sufrió una pérdida significativa antes de tener a su hijo Axel, por primera vez, la artista se sinceró sobre un aspecto personal en su vida.

El embarazo se dio durante la última gira con el grupo femenino Little Mix hace unos cuantos años atrás, sin embargo, no fue hasta ahora que la cantante decidió exponer la verdad.

Además, agregó que nunca había expresado sus dificultades porque era una situación muy triste; todo esto lo dio conocer en el podcast We Need to Talk.