La salud de Ricardo Arjona se vio comprometida: “Me vi muy mal”

El aclamado cantautor guatemalteco Ricardo Arjona retorna a los escenarios luego de una exitosa recuperación de un delicado problema de salud que le dejó el tour anterior.

Con ‘Lo que el seco no dijo’ el intérprete está listo para enamorar a sus fans con sus melancólicas canciones cargadas de emociones vives. En una conversación con la revista People en Español, el artista reveló que la decisión de regresar a los escenarios se tomó después de enfrentar un importante desafío.

Al finalizar su gira anterior, el Ricardo Arjona se vio afectado por un problema en la columna que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

"Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, la operación resultó muy bien. Entonces había como cierta incertidumbre si yo volvía o no", explicó.

Motivado por el regreso

Afortunadamente, la recuperación del guatemalteco fue exitosa. Fue precisamente el motivo que lo impulsó a retomar su carrera y planificar una nueva gira.

"Cuando decidí volver era porque yo me sentía realmente con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares", afirmó.

En tan solo horas, los boletos para el Kaseya Center en Miami y el Madison Square Garden de Nueva York se agotaron, demostrando el gran apoyo de sus fiel fanaticada.

Ricardo Arjona se mostró emocionado y agradecido por la gran acogida, y ahora se enfoca en cuidarse para poder cumplir con el gran número de conciertos pendiente.

Conciertos de Ricardo Arjona en Estados Unidos

Para el 2026, el cantautor iniciará el año con grandes presentaciones en Estados Unidos.