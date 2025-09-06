MTV VMAs 2025: horarios y dónde verlo en vivo en Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Falta un día para una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), una de las noches más esperada de la música, en donde artistas internacionales competirán en las distintas categorías y presentarán los temas musicales del momento.

Sin dudas este año ha sido de grandes éxitos para el pop, hip hop, rock y ahora todos harán vibrar el UBS Arena de Elmont, Nueva York este próximo domingo 7 de septiembre.

Los fans han votado a través de la página web de las promociones y los afortunados ganadores se darán a conocer en la gala en vivo de los VMAs, bajo la conducción de LL Cool J, figura histórica y primer rapero en recibir el Video Vanguard Award en 1997.

¿Dónde ver en vivo los VMAs?

Con actuaciones confirmadas de Lady Gaga, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, Jelly Roll, Alex Warren, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake y Rosé, todos están a la expectativa de dónde ver los Video Music Awards 2025 sin interrupciones.

En Latinoamérica la premiación se transmitirá por MTV en servicios de televisión por cable, mientras que en streaming se podrá ver en Paramount+.

Horarios en Latinoamérica

La alfombra roja se emitirá una hora antes de la ceremonia de premiaciones en exclusivamente por MTV, mientras que la gala en vivo: