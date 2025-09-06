MLB: La solución creativa de los Yankees para "El Juez"

Suscríbete a nuestros canales

El estratega de los Yankees, Aaron Boone, ha revelado una de las "soluciones creativas" en las que el equipo está trabajando para optimizar el rendimiento de Aaron Judge en el jardín.

El ajuste

La idea es sencilla, pero ingeniosa: realizar "cortes creativos" para acortar la distancia que Judge debe recorrer para realizar sus tiros desde los jardines.

Esto no solo busca hacer más eficiente el desplazamiento del capitán de los Yankees, sino que también tiene como objetivo principal reducir el riesgo de lesiones. La decisión de acortar la distancia para los lanzamientos de Judge no es casualidad. Con 1.98 metros de altura y más de 120 kilogramos, su imponente físico ejerce una presión considerable sobre sus articulaciones, especialmente al realizar lanzamientos largos. Al reducir la distancia de sus tiros, los Yankees buscan proteger su brazo y su salud a largo plazo, sin sacrificar su poder en el campo.

Esta modificación es un testimonio de cómo los equipos de la MLB buscan innovar constantemente, incluso en detalles que a primera vista parecen menores. En un deporte donde cada milisegundo y cada centímetro cuentan, los Yankees están dispuestos a hacer ajustes de este tipo para asegurar que su jugador franquicia se mantenga en la cima de su rendimiento.

