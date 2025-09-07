Todos los ganadores de los Creative Arts Emmy 2025

La celebración de los Premios Emmy 2025 está a la vuelta de la esquina, como ceremonia inaugural a la jornada de premiaciones el sábado 6 de septiembre se entregaron los galardones de los Creative Arts Emmys, que incluyen los premios a técnicos y los de interpretación en las categorías de actriz y actor invitado.
Para esta edición Apple TV+ con la serie The Studio fue la gran triunfadora con 9 estatuillas, le siguió The Penguin de HBO Max, con 8, y Severance se alzó con 6.
Premiados de los Creative Emmy
- Actriz invitada en serie comedia: Julianne Nicholson, 'Hacks'
- Actor invitado en serie comedia: Bryan Cranston, 'The Studio'
- Actriz invitada en serie drama: Merritt Wever, 'Separación'
- Actor invitado en serie drama: Shawn Hatosy, 'The Pitt'
- Reparto en serie comedia: 'The Studio'
- Reparto en serie limitada, antología o película: 'Adolescencia'
- Interpretación en narración-voz en off: Julie Andrews, 'Los Bridgerton'
- Película de televisión: 'Rebel Ridge'
- Diseño de títulos de crédito: 'Andor'
- Fotografía en serie drama o comedia (1 hora o más): 'Separación'
- Fotografía en serie drama o comedia (30 minutos): 'The Studio'
- Fotografía en serie limitada, antología o película: 'Adolescencia'
- Música en serie drama o comedia: 'Separación'
- Música en serie limitada, antología, película o especial: 'El Pingüino'
- Tema principal: 'The White Lotus'
- Canción original: 'Let's Put the Christ Back in Christmas' de 'The Boys'
- Supervisión musical: 'The Studio'
- Serie de animación: 'Arcane'
- Diseño de fondos (logro individual animación): 'Arcane'
- Color (logro individual animación): 'Arcane'
- Diseño de producción (logro individual animación): 'Love, Death + Robots'
- Animación de personajes (logro individual animación): 'Love, Death + Robots'
- Diseño de personajes (logro individual animación): 'Love, Death + Robots'
- Montaje en serie de drama: 'Andor'
- Montaje en serie de comedia una sola cámara: 'The Studio'
- Montaje en serie de comedia multicámara: 'Frasier'
- Montaje en serie limitada, antología o película: 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'
- Diseño de producción en programa narrativo contemporáneo (una hora o más): 'Separación'
- Diseño de producción en programa narrativo de época o fantasía/Sci-Fi (una hora o más): 'Andor'
- Diseño de producción en programa narrativo (media hora): 'The Studio'
- Efectos visuales en serie o película: 'Andor'
- Efectos visuales en un episodio: 'El Pingüino'
- Diseño de movimiento: '¡Pulpo!'
- Vestuario de época: 'Los Bridgerton'
- Vestuario contemporáneo en serie: 'The Studio'
- Vestuario contemporáneo en serie limitada, antología o película: 'El Pingüino'
- Vestuario fantasía/Sci-Fi: 'Andor'
- Maquillaje contemporáneo (no protésico): 'El Pingüino'
- Maquillaje de época o fantasía/Sci-Fi (no protésico): 'La Casa del Dragón'
- Maquillaje protésico: 'El Pingüino'
- Peluquería época o fantasía/Sci-Fi: 'Los Bridgerton'
- Peluquería contemporánea: 'El Pingüino'
- Montaje de sonido en serie comedia o drama (1 hora o más): 'The Last of Us'
- Montaje de sonido en serie comedia o drama (30 minutos): 'The Studio'
- Montaje de sonido en serie limitada, antología, película o especial: 'El Pingüino'
- Montaje de sonido en programa de animación: 'Arcane'
- Mezcla de sonido en serie comedia o drama (1 hora o más): 'Separación'
- Mezcla de sonido en serie comedia o drama (30 minutos) o animación: 'The Studio'
- Mezcla de sonido en serie limitada, antología o película: 'El Pingüino'
- Coordinación de especialistas en programa de drama: 'The Boys'
- Coordinación de especialistas en programa de comedia: 'Los Gemstone'
- Coreografía en programa guionizado: 'Estrella'
- Interpretación en formato corto de comedia o drama: Desi Lydic, 'The Daily Show'