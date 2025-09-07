Farándula

Todos los ganadores de los Creative Arts Emmy 2025

La ceremonia principal se vivirá el próximo domingo 14 de septiembre 

Por Kleimar Reina
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 11:48 am
Creative Emmy 2025 / Cotesía
La celebración de los Premios Emmy 2025 está a la vuelta de la esquina, como ceremonia inaugural a la jornada de premiaciones el sábado 6 de septiembre se entregaron los galardones de los Creative Arts Emmys, que incluyen los premios a técnicos y los de interpretación en las categorías de actriz y actor invitado.

Para esta edición Apple TV+ con la serie The Studio fue la gran triunfadora con 9 estatuillas, le siguió The Penguin de HBO Max, con 8, y Severance se alzó con 6.

Premiados de los Creative Emmy

  • Actriz invitada en serie comedia: Julianne Nicholson, 'Hacks'
  • Actor invitado en serie comedia: Bryan Cranston, 'The Studio'
  • Actriz invitada en serie drama: Merritt Wever, 'Separación'
  • Actor invitado en serie drama: Shawn Hatosy, 'The Pitt'
  • Reparto en serie comedia: 'The Studio'
  • Reparto en serie limitada, antología o película: 'Adolescencia'
  • Interpretación en narración-voz en off: Julie Andrews, 'Los Bridgerton'
  • Película de televisión: 'Rebel Ridge'
  • Diseño de títulos de crédito: 'Andor'
  • Fotografía en serie drama o comedia (1 hora o más): 'Separación'
  • Fotografía en serie drama o comedia (30 minutos): 'The Studio'
  • Fotografía en serie limitada, antología o película: 'Adolescencia'
  • Música en serie drama o comedia: 'Separación'
  • Música en serie limitada, antología, película o especial: 'El Pingüino'
  • Tema principal: 'The White Lotus'
  • Canción original: 'Let's Put the Christ Back in Christmas' de 'The Boys'
  • Supervisión musical: 'The Studio'
  • Serie de animación: 'Arcane'
  • Diseño de fondos (logro individual animación): 'Arcane'
  • Color (logro individual animación): 'Arcane'
  • Diseño de producción (logro individual animación): 'Love, Death + Robots'
  • Animación de personajes (logro individual animación): 'Love, Death + Robots'
  • Diseño de personajes (logro individual animación): 'Love, Death + Robots'
  • Montaje en serie de drama: 'Andor'
  • Montaje en serie de comedia una sola cámara: 'The Studio'
  • Montaje en serie de comedia multicámara: 'Frasier'
  • Montaje en serie limitada, antología o película: 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'
  • Diseño de producción en programa narrativo contemporáneo (una hora o más): 'Separación'
  • Diseño de producción en programa narrativo de época o fantasía/Sci-Fi (una hora o más): 'Andor'
  • Diseño de producción en programa narrativo (media hora): 'The Studio'
  • Efectos visuales en serie o película: 'Andor'
  • Efectos visuales en un episodio: 'El Pingüino'
  • Diseño de movimiento: '¡Pulpo!'
  • Vestuario de época: 'Los Bridgerton'
  • Vestuario contemporáneo en serie: 'The Studio'
  • Vestuario contemporáneo en serie limitada, antología o película: 'El Pingüino'
  • Vestuario fantasía/Sci-Fi: 'Andor'
  • Maquillaje contemporáneo (no protésico): 'El Pingüino'
  • Maquillaje de época o fantasía/Sci-Fi (no protésico): 'La Casa del Dragón'
  • Maquillaje protésico: 'El Pingüino'
  • Peluquería época o fantasía/Sci-Fi: 'Los Bridgerton'
  • Peluquería contemporánea: 'El Pingüino'
  • Montaje de sonido en serie comedia o drama (1 hora o más): 'The Last of Us'
  • Montaje de sonido en serie comedia o drama (30 minutos): 'The Studio'
  • Montaje de sonido en serie limitada, antología, película o especial: 'El Pingüino'
  • Montaje de sonido en programa de animación: 'Arcane'
  • Mezcla de sonido en serie comedia o drama (1 hora o más): 'Separación'
  • Mezcla de sonido en serie comedia o drama (30 minutos) o animación: 'The Studio'
  • Mezcla de sonido en serie limitada, antología o película: 'El Pingüino'
  • Coordinación de especialistas en programa de drama: 'The Boys'
  • Coordinación de especialistas en programa de comedia: 'Los Gemstone'
  • Coreografía en programa guionizado: 'Estrella'
  • Interpretación en formato corto de comedia o drama: Desi Lydic, 'The Daily Show'

Domingo 07 de Septiembre de 2025
