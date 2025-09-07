Chayanne revela su mejor secreto para verse en forma a los 57 años

Suscríbete a nuestros canales

A sus 57 años, Chayanne sigue demostrando una energía y agilidad en cada escenario como hace 20 años atrás. El artista es conocido por sus bailes y carisma, y para esta ocasión reveló los secretos que lo mantienen gozando de una eterna juventud.

Para tener vitalidad después de los 50, el cantautor ha mantenido un estilo de vida saludable que combina ejercicio constante, una alimentación equilibrada y un arduo trabajo físico para cosechar grandes frutos como su fortaleza.

Un estilo de vida dedicado al ejercicio

Fue en una entrevista con Billboard que el intérprete de "Torero" aseguró que su aspecto físico es resultado de un compromiso constante. "Es un estilo de vida. Hago ejercicio, como bien", afirmó Chayanne.

Cuando el puertorriqueño está de tour estas rutinas se intensifican, es decir: más entrenamiento y exigencia física para obtener resistencia en su labor.

"Si algo me han enseñado es que no hay imposibles y ustedes son la mejor motivación para seguir dando el 100", destacó en un vídeo mientras mostraba parte de su entrenamiento.

"Siempre he creído en cuidarme, en ejercitarme a diario, en comer sano sin privarme de los alimentos que me gustan, solo hay que tener un buen equilibrio", explicó a la revista People.

No por nada, Chayanne es considerado el “papá de América”, su buen físico y conexión con el público hace que muchas mujeres se derritan ante sus encantos en el escenario.