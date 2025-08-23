Orluis Aular debuta de forma increíble en la Vuelta a España 2025

Suscríbete a nuestros canales

El ciclismo mundial tiene los ojos puestos la edición 2025 de la Vuelta a España, evento que comenzó este sábado 23 de agosto en la ciudad de Turín (Italia) y que terminará el próximo 14 de septiembre en Madrid. El tercer gran evento de este deporte en el año tuvo como protagonista de la etapa inaugural al venezolano Orluis Aular.

Este primer tramo de La Vuelta tuvo un recorrido de 186.7 kilómetros, en suelo italiano, desde Torino-Reggia Di Venaria-Novara. El sprint de la primera etapa fue ganado por el ciclista belga Jasper Philipsen, quien se convirtió en el primer portador del maillot Rojo de líder de la competencia.

Qué dijo Aular tras la primera etapa

Aular expresó durante una entrevista para ESPN Deportes, su satisfacción con el resultado y destacó que sus piernas respondieron bien y que la perseverancia y confianza se mantienen firmes para el resto de La Vuelta.

"Había mucha tensión, varias rotondas y eso nos hizo perder el ritmo sobre el final. En el último kilómetro iba muy bien con (Iván) García Cortina, el equipo trabajó en los últimos 10 kilómetros para tener una buena posición, él decidió ir por el lado derecho y yo por el izquierdo, yo había adelantado muchas posiciones pero dudaba mucho sobre el final porque la llegada era en curva y ahí me tardé para lanzar mi sprint, una pena..., pero nos encontramos bien", dijo en un video publicado por su alineación Movistar Team.

Top10 de la etapa 1

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - tiempo de 4 horas, 9 minutos y 12 segundos, Ethan Vernon (Premier Tech) +0.00s Orluis Aular (Venezuela-Movistar Team) +0.00s Elia Viviani (Italia, Lotto) +0.00s Iván García Cortina (España-Movistar) +0.00s David González (España, Q 36.5) +0.00s Bryan Coquard (Francia, Cofidis) +0.00s Thomas Silva (Uruguay, Caja Rural- RGA) +0.00s Tom Pidcok (Británico, Q36.5 Pro Cycling) +0.00s Madis Mihkels (Estonia, Education-Easy Post) +0.00s

Puedes ver la clasificación completa de la etapa en este link.

Cuándo será la segunda etapa

El segundo día de la Vuelta a España 2025 será este domingo 24 de agosto entre Alba a Limone Piemonte, con 159,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.884 metros. Este segundo tramo será la primera gran escalada de 9,8 km al 5,1% que conforman la ascensión al Limone Piemonte, una loma de 2ª categoría.