EK es la moto que mueve el ciclismo en Venezuela

EK, Empire Keeway, se arraiga como la moto del ciclismo venezolano. Tras años de tener esa plaza vacía, la Vuelta al Táchira volvió a atesorar un patrocinante estelar y es la ensambladora más grande de Venezuela la marca que tomó ese lugar en la Vuelta al Táchira, edición número 60, este año 2025. Los organizadores y la empresa de motos confirmaron que, para 2026, EK repetirá como auspiciante principal exclusivo de la carrera ciclista más importante de Suramérica.

“Nuestra competencia es con nosotros mismos para superarnos como marca líder de motos en Venezuela, que le da al usuario lo que espera y al venezolano su agradecimiento por consolidarnos como la empresa que encabeza el mercado automotriz – motos. Estamos en la LXI edición de la Grande de América y en los eventos de ciclismo más importantes del país”, manifestó Alirio Plaza, Gerente Ejecutivo de Comercialización de EK.

Vuelta de la Juventud: el futuro se llama EK

Los mejores talentos del ciclismo juvenil de Venezuela y Colombia participaron del 13 al 17 de agosto en la edición LII de la Vuelta de la Juventud Empire Keeway. La empresa de motos en Venezuela dio nombre al semillero de los nuevos talentos del pedal. Doce clubes, incluida una escuadra colombiana, se midieron en esta competencia.

Rikeyberth Alvarado, del Equipo Venezuela País de Futuro, se coronó como el gran ganador con su actuación impecable. Lo acompañaron en podio Andrés López y Carlos Quintero, en el segundo y tercer lugar. La Vuelta de la Juventud EK fue un despliegue de talento y esfuerzo.

Esfuerzo y resistencia en la Vuelta a Venezuela

Los corredores de la Edición LXII de la Vuelta a Venezuela 2025 rodarán usando la camiseta EK en ocho etapas que, geográficamente, los harán recorrer la región andina, centroccidental, llanos, central y capital. Del 7 al 14 de septiembre, pasarán por Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Aragua, finalizando con un circuito en Caracas.

EK se consolidó como la moto del deporte venezolano como sponsor permanente en la Liga FUTVE, Superliga Profesional de Baloncesto y Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La Moto que Mueve a Venezuela tiene claro que “a moteros, ciclistas y aficionados nos une la pasión por el deporte y por las dos ruedas. Así no seamos atletas, todos tenemos un equipo al que le hacemos barra y para apoyarlo, a donde sea, se llega en una EK”, dijo Plaza.

EK produce en Venezuela, desde hace más de 22 años continuos, las motos de Keeway Motor Group, su casa matriz. Es la ensambladora más grande del país y ofrece motocicletas con garantía de 2 años o 20 mil Km (varía según versión) y ha lanzado 15 modelos en 10 meses.

El portafolios de la marca incluye bicicletas eléctricas de la marca italiana Benelli. Las motos en Venezuela que busquen, repuestos, cauchos y accesorios originales, y servicio técnico están disponibles en más de 160 concesionarios.