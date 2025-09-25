Nacionales

Un sismo de gran magnitud vuelve a sacudir a Caracas y varios estados del occidente de Venezuela

Desde el final de la tarde de este miércoles Funvisis ha registrado varios sismos de gran intensidad 

Por Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:01 am
Un sismo de gran magnitud vuelve a sacudir a Caracas y varios estados del occidente de Venezuela
Durante la noche de este miércoles 24 de septiembre la ciudad de Caracas y varios estados de la región occidental fueron sacudidos por un fuerte temblor, el cual es el segundo sismo del día.

El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 6.3 grados de magnitud, señaló el Servicio Geológico de Colombia, el cual fue detectado a las 11:51 pm y geolocalizado en el estado Lara como epicentro del fenómeno natural.

Aunque el ente de Colombia público un primer reporte de 7.2 grados de magnitud, minutos después lanzó una segunda publicación donde señaló que el sismo fue de 6.3 grados de intensidad.

 

En desarrollo 

Jueves 25 de Septiembre de 2025
Nacionales