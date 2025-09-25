Un sismo de gran magnitud vuelve a sacudir a Caracas y varios estados del occidente de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este miércoles 24 de septiembre la ciudad de Caracas y varios estados de la región occidental fueron sacudidos por un fuerte temblor, el cual es el segundo sismo del día.

El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 6.3 grados de magnitud, señaló el Servicio Geológico de Colombia, el cual fue detectado a las 11:51 pm y geolocalizado en el estado Lara como epicentro del fenómeno natural.

Aunque el ente de Colombia público un primer reporte de 7.2 grados de magnitud, minutos después lanzó una segunda publicación donde señaló que el sismo fue de 6.3 grados de intensidad.

En desarrollo