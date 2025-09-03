Mira la sincronía que han tenido Juan Soto y Junior Caminero este 2025 (+Dato)

Juan Soto y Junior Caminero han sido de los más destacado entre peloteros dominicanos esta temporada 2025 de Grandes Ligas, ya que ambos han dado muestra de poder con sus respectivos equipos. Estos dos quisqueyanos han superado la barrera de los 30 jonrones (incluso uno ya tiene 40) y además,comparte una curiosidad a lo largo de esta campaña.
NOTAS RELACIONADAS
El jardinero de los Mets de Nueva York ha sido una grúa en la ofensiva de su equipo, ya que cuenta con días brillantes, donde no ha parado de producir y demuestra porque es el atleta con mejor contrato en la historia del deporte profesional. Por su parte, el joven tercera base de los Rays de Tampa Bay ha tenido un 2025 de ensueño, siendo hasta ahora, el pelotero nacido en la República Dominicana con más jonrones.
Cuando uno la saca, el otro también: la sincronía jonronera de Soto y Caminero
Según un dato de Erick José Lantigua, Soto y Caminero han mostrado una sincronía impresionante en la temporada 2025 al conectar cuadrangulares en 12 jornadas diferentes, un logro poco común que refleja el poder y la consistencia de ambos peloteros. Esta coincidencia ha llamado la atención de fanáticos y analistas, quienes destacan cómo ambos jugadores, desde distintas posiciones y contextos, han logrado impactar los juegos de manera paralela, convirtiéndose en protagonistas del bateo en la MLB.
A continuación, se detallan las fechas en que Soto y Caminero coincidieron con jonrones:
- 14 de abril
- 31 de mayo
- 3 de junio
- 21 de junio
- 18 de julio
- 6 de agosto
- 8 de agosto
- 9 de agosto
- 13 de agosto
- 15 de agosto
- 22 de agosto
- 2 de septiembre
Juan Soto, hasta ahora, en 137 juegos con los Mets, tiene 126 hits, entre ellos 16 dobles, un triple y 37 jonrones. Además, cuenta con 91 carreras remolcadas, 106 anotadas y promedio de .259.
Por su parte, Junior Caminero tiene una línea ofensiva de .262/-.304/.843, con 136 imparables, destacando entre ellos sus 40 vuelacercas. En cuanto a su producción de carreras, cuenta con 100 fletadas y 81 anotadas, todo esto en 132 desafíos.