Juan Soto es mejor que Miguel Cabrera en este apartado ofensivo (+Detalles)

Juan Soto está teniendo una notable temporada 2025 con los Mets de Nueva York y está demostrando porque le dieron el contrato más importante de las Grandes Ligas. El dominicano en su más reciente juego conectó su jonrón 36 del año, mismo que fue un grand Slam.

El nacido en Santo Domingo quiere seguir con esa producción para llevar al equipo de Queens a los Playoffs, algo que sin duda es el objetivo principal. Recientemente, "La Fiera", como es apodado, escaló posiciones en una lista ofensiva donde supera al venezolano Miguel Cabrera.

Juan Soto mejor que Miguel Cabrera

Según un dato de StatsCentre, Soto sigue ampliando su legado histórico y ahora ha alcanzado los 82 juegos de múltiples extrabases antes de cumplir 27 años, igualando a Joe Medwick y superando a Miguel Cabrera, quien acumuló 80 en esa misma etapa. Con un triple y un grand slam en la victoria de los Mets 10-8 sobre los Tigres de Detroit, el dominicano reafirmó su capacidad para producir batazos de poder con consistencia, un rasgo que lo coloca en la misma conversación con leyendas como Mel Ott, Jimmie Foxx y Albert Pujols.

La comparación con Cabrera resulta inevitable: el venezolano es considerado uno de los mejores bateadores de su generación, pero Soto ya ha logrado superarlo en un registro que mide impacto y explosividad a temprana edad. Mientras "Miggy" forjaba los cimientos de una carrera rumbo al Salón de la Fama, el joven quisqueyano está escribiendo su propia historia a un ritmo incluso más acelerado.

En 136 juegos este 2025, Juan Soto acumula 104 hits entre ellos 53 extrabases. Además, acumula 90 carreras remolcadas, 104 anotadas, 26 robos de base y promedio de .257 en su primer año con los Mets de Nueva York.