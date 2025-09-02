MLB: Juan Soto puede superar estos récords personales antes de terminar el 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York siguen en la pelea por no solo ganar la División Este de la Liga Nacional, sino de asegurar su lugar en la postemporada y hacer historia. Uno de los protagonistas indiscutibles dentro de la organización en lo que va de este 2025 es el dominicano Juan Soto.

El pelotero de 26 años, a pesar de haber sido blanco de críticas por distintos sectores durante la gran parte de la campaña, no ha parado de demostrarles a todos esos críticos que tiene un talento generacional dentro de este deporte.

Para entender lo que ha generado, es vital mencionar que se convirtió en el primer latino y en el cuarto bateador en la historia de la Major League Baseball en conectar 35+ cuadrangulares, 25+ y 110+ bases por bolas y en su primer año con el uniforme de los Mets.

Juan Soto – Mets de Nueva York

Su capacidad para conectar con poder, seleccionar los lanzamientos y aportar velocidad en las bases lo convierten en un jugador integral y muy completo, capaz de marcar diferencias y ser un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales que les toque enfrentar.

Por si fuera poco, antes de la jornada de este martes 2 de septiembre, está a seis jonrones de superar su marca personal (41). Asimismo, puede superar sus máximos registros en hits, remolcadas, anotadas y bases por bolas, respectivamente.

Finalmente, Juan Soto tiene todo un mes por delante para establecer nuevas marcas y crear un nuevo año que quedará para la historia como uno de los mejores para un pelotero latino dentro del mejor béisbol del mundo.