MLB: Juan Soto puede superar estos récords personales antes de terminar el 2025

El jardinero dominicano sigue mejorando sus números ofensivos en su primera campaña con su nueva organización en la Gran Carpa

Por Meridiano

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 04:50 pm
AP
Los Mets de Nueva York siguen en la pelea por no solo ganar la División Este de la Liga Nacional, sino de asegurar su lugar en la postemporada y hacer historia. Uno de los protagonistas indiscutibles dentro de la organización en lo que va de este 2025 es el dominicano Juan Soto.

El pelotero de 26 años, a pesar de haber sido blanco de críticas por distintos sectores durante la gran parte de la campaña, no ha parado de demostrarles a todos esos críticos que tiene un talento generacional dentro de este deporte.

Para entender lo que ha generado, es vital mencionar que se convirtió en el primer latino y en el cuarto bateador en la historia de la Major League Baseball en conectar 35+ cuadrangulares, 25+ y 110+ bases por bolas y en su primer año con el uniforme de los Mets.

Juan Soto – Mets de Nueva York

Su capacidad para conectar con poder, seleccionar los lanzamientos y aportar velocidad en las bases lo convierten en un jugador integral y muy completo, capaz de marcar diferencias y ser un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales que les toque enfrentar.

Por si fuera poco, antes de la jornada de este martes 2 de septiembre, está a seis jonrones de superar su marca personal (41). Asimismo, puede superar sus máximos registros en hits, remolcadas, anotadas y bases por bolas, respectivamente.

Finalmente, Juan Soto tiene todo un mes por delante para establecer nuevas marcas y crear un nuevo año que quedará para la historia como uno de los mejores para un pelotero latino dentro del mejor béisbol del mundo.

