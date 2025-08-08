Oportunidad laboral para mujeres en Miami: Estos son los requisitos exigidos

Suscríbete a nuestros canales

Casa Satori es una agencia de asignación de niñeras con sede en Miami, Florida, y se encuentra en la búsqueda de mujeres que deseen postularse a la vacante y obtener una remuneración atractiva. La convocatoria fue publicada en el portal de empleos Indeed.

La vacante

“Una familia amorosa en Miami está buscando un especialista en cuidado de recién nacidos cálido y experimentado o una enfermera de bebés para cuidar a su bebé. El candidato ideal tendrá experiencia médica o de enfermería, un profundo conocimiento del desarrollo infantil y un enfoque proactivo y flexible para apoyar a una familia con necesidades de recién nacidos”, reza el texto.

La persona seleccionada deberá trasladarse a la siguiente ubicación: Coral Gables, FL 33134, donde desempeñará funciones como “Enfermera/Niñera”.

Sobre las funciones

Se trata de una familia con un bebé recién nacido que solicita una niñera para cumplir las siguientes tareas:

Preparación de comida

Proporcionar alimentación

Cambiar pañales, cuando se amerite

Lavandería

Mantener el orden y la limpieza en el hogar

Comunicación directa con los padres, quienes trabajan desde casa

Brindar apoyo emocional

¿Cuáles son los requisitos?

Antes de formalizar la solicitud debe tomar en consideración los requisitos exigidos por los padres:

Experiencia comprobable en enfermería, asistencia médica o atención pediátrica

Poseer trayectoria previa en cargos similares

Responsabilidad, proactividad y organización para desarrollar tareas simultáneas

Dominar el idioma inglés y español

Salario y postulación

La remuneración económica que obtendrá la seleccionada oscila entre 25 y 35 dólares la hora, dependiendo de la experiencia que posea. Si considera que tiene las habilidades y destrezas para ocupar el cargo, deberá formalizar su postulación en el sitio web especializado en empleos.