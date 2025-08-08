Servicios

Oportunidad laboral para mujeres en Miami: Estos son los requisitos exigidos

La persona seleccionada deberá trasladarse a la siguiente ubicación en Coral Gables, FL 33134

Por Meridiano

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 04:56 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Casa Satori es una agencia de asignación de niñeras con sede en Miami, Florida, y se encuentra en la búsqueda de mujeres que deseen postularse a la vacante y obtener una remuneración atractiva. La convocatoria fue publicada en el portal de empleos Indeed.

Foto: Referencial / Cortesía

La vacante

“Una familia amorosa en Miami está buscando un especialista en cuidado de recién nacidos cálido y experimentado o una enfermera de bebés para cuidar a su bebé. El candidato ideal tendrá experiencia médica o de enfermería, un profundo conocimiento del desarrollo infantil y un enfoque proactivo y flexible para apoyar a una familia con necesidades de recién nacidos”, reza el texto. 

La persona seleccionada deberá trasladarse a la siguiente ubicación: Coral Gables, FL 33134, donde desempeñará funciones como “Enfermera/Niñera”.

Sobre las funciones

Se trata de una familia con un bebé recién nacido que solicita una niñera para cumplir las siguientes tareas:

  • Preparación de comida

  • Proporcionar alimentación 

  • Cambiar pañales, cuando se amerite

  • Lavandería

  • Mantener el orden y la limpieza en el hogar

  • Comunicación directa con los padres, quienes trabajan desde casa

  • Brindar apoyo emocional

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los requisitos?

Antes de formalizar la solicitud debe tomar en consideración los requisitos exigidos por los padres:

  • Experiencia comprobable en enfermería, asistencia médica o atención pediátrica

  • Poseer trayectoria previa en cargos similares

  • Responsabilidad, proactividad y organización para desarrollar tareas simultáneas

  • Dominar el idioma inglés y español

Salario y postulación

La remuneración económica que obtendrá la seleccionada oscila entre 25 y 35 dólares la hora, dependiendo de la experiencia que posea. Si considera que tiene las habilidades y destrezas para ocupar el cargo, deberá formalizar su postulación en el sitio web especializado en empleos.

