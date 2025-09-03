Juan Soto se une a Pujols y DiMaggio como uno de los visitantes más peligrosos en la historia de MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de una gran cantidad de comentarios que cuestionaban su nivel a principios de temporada, Juan Soto se ha alzado como una de las grandes figuras de la campaña 2025 de las Grandes Ligas. Y es que, en efecto, el toletero dominicano ha sabido sacar a relucir todo su talento, para convertirse en la bujía ofensiva de sus Mets de Nueva York.

Lo del jardinero de los metropolitanos no es cuento, especialmente en sus actuaciones más recientes. Por ejemplo, en sus últimos 30 juegos batea para .296/.454/.648/1.102, con 12 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas, números que son realmente dignos de una verdadera superestrella.

Además, con sus cuadrangulares en días consecutivos en el Comerica Park de Detroit, Juan Soto pasó a integrar un listado muy exclusivo y de mucho renombre en la historia de Las Mayores, que demuestra que es un bateador de mucho poder y, sobre todo, un visitante sumamente incómodo.

Juan Soto, amenaza de visita

En los dos compromisos que se han disputado de la serie entre Mets y Tigres en el Comerica Park de Detroit, Juan Soto acumula ya par de cuadrangulares. De esta manera, el dominicano llegó a 136 cuadrangulares de por vida en la carretera, para así convertirse momentáneamente en el octavo toletero con más vuelacercas como visitante en sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas.

De esta manera, el dominicano superó los 135 que conectó el histórico Hank Aaron en la ruta durante sus primeras ocho zafras. Además, el quisqueyano se codea con nombres de la talla de Eddie Matthews, Albert Pujols, Joe DiMaggio o Ted Williams, quienes son algunos de los pocos nombres que superan al pelotero de los Mets.

Más cuadrangulares como visitante en sus primeras ocho temporadas en MLB: