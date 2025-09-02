Famoso actor es acusado de agresión sexual y podría ser condenado a 20 años

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escándalo sacude la vida del actor francés de Gérard Depardieu, acusado por la actriz Charlotte Arnould de violación sexual por unos hechos ocurridos en 2018.

La abogada de la víctima Carine Durrieu-Diebolt informó que el juez ha decidido que el actor compadezca ante el Tribunal de lo Criminal de París en un procedimiento que se suma a una cadena de acusaciones fuertes de índole sexual.

Gérard Depardieu fue hallado culpable en mayo de 2025 a 18 meses de prisión por agresión sexual contra dos mujeres, una diseñadora de producción y una asistente de dirección por incidentes ocurridos en el set de la película de 2021 "Les Volets Verts".

Hechos violentos

De acuerdo al testimonio de Charlotte Arnould, el abuso se dio del 7 al 13 de agosto de 2018 dentro del domicilio del francés. Las averiguaciones dieron con elementos que involucran directamente a Depardieu como las grabaciones de las cámaras de vigilancia y la reacción inmediata de la demandante.

La actriz contó su terrible experiencia en la vivienda del actor a su entorno y personas cercanas. Hasta el momento se desconoce más detalles de los hechos, pero se espera que mientras avance la investigación se vayan develando.

De ser hallado culpable del delito sexual, el actor Gérard Depardieu podría ser condenado a 20 años de cárcel, y posiblemente sin derecho a libertad condicional o fianza.