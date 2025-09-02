Carlos Alcaraz avanza a Semifinales de US Open y aguarda por Novak Djokovic

Suscríbete a nuestros canales

El tenista español, Carlos Alcaraz mantuvo su racha y volvió a imponerse por la vía rápida en el US Open, tras superar 6-4, 6-2, 6-3 al checo Jirí Lehecka en Cuartos de Final.

Cabe destacar que, el ganador esta noche (8:30 PM) entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz, se medirá ante el murciano en las Semifinales del último Grand Slam del año.

Un dominio casi permanente

En el primer set, la efectividad del servicio jugó un rol clave, pero no tanto como la agresividad. Además de solo cometer una doble falta, a diferencia de las 3 de su rival, Carlos supo aprovechar de forma letal sus oportunidades en la red (5/7) y mantuvo el foco para imponerse 4-6 en ese primer periplo.

Para el segundo tramo del partido, el dominio del murciano fue aún mayor, pues logró 2 aces -sin cometer doble falta alguna- y registró 7 tiros ganadores (sobre 2 de su contrincante), ganando 7/9 tantos a la altura de la red y cometiendo menos errores que su rival (5 Alcaraz y 8 Lehecka), para aplastarlo 2-6 en 37 minutos.

En el capítulo final del partido, el nacido en República Checa logró estar arriba 4-3 incluso. Sin embargo, el oriundo de El Palmar dio vuelta al partido quebrando el servicio de su contrincante (tras igualar 4-4) y logrando retirar el décimo game con apenas 4 puntos jugados, llevándose ese último parcial 4-6.