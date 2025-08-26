Calos Alcaraz estrena su nuevo corte de cabello con triunfo en el US Open

Suscríbete a nuestros canales

La primera ronda del Abierto de Estados Unidos ha tenido varias sorpresas, una de ellas es el nuevo corte de cabello de español Carlos Alcaraz. Su nuevo look causó revuelo antes de su partido debut el estadounidense Reilly Opelka, a quien derrotó en tres set corrido por marcador de 6-4; 7-5 y 6-4.

El próximo rival de Alcaraz será contra el italiano Mattia Bellucci en la ronda de 32vos de final del cuarto y último Grand Slam de la temporada. Esta sería la primera vez que se enfrente en uno de los cuatro torneos principales del circuito de la ATP.

El corte de cabello

El cambio para Alcaraz es para darle un vuelvo a su vida. "Me acabo de cortar el pelo y me cuesta, pero tengo que empezar de cero", explicó el murciano al golfista norirlandés Rory McIlroy, quien aprobó la nueva imagen del tenista hoy número dós del mundo y que busca ganar su segundo US Open.

Otro deportistas que habló sobre el cambio de Alcaraz fue el estadounidense, Frances Tiafoe, quien no pensó que el nuevo corte fuera un acierto y lo catalogó de “Es horrible. Es terrible. Definitivamente es terrible. Pero es mi chico," expresó Tiafoe cuando se le preguntó sobre el corte de pelo de Alcaraz. “Es gracioso, lo miré y le dije: ‘Supongo que ahora eres aerodinámico".