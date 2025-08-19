Así arrancó el novedoso torneo de dobles mixtos en el US Open (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Un novedoso formato implementado en el último Grand Slam del año, se estrenó con éxito este martes 19 de agosto. Tal es el caso de la modalidad de dobles mixtos del US Open.

16 duplas se dieron cita en los Octavos de Final de este torneo corto, cuya Final se efectuará el próximo miércoles. Los Cuartos de Final se efectuarán en el transcurso de la tarde, mientras que las últimas dos fases se disputarán el mismo 20 de agosto.

¿Cómo se disputa este formato?

Con partidos reducidos, para evitar la fatiga de los participantes, cada uno de los compromisos de las fases eliminatorias se definirán luego de que una dupla gane 2 de 3 sets (cada uno de 4 juegos).

Asimismo, cada set contará con ''puntos decisivos'' en lugar de la habitual ''ventaja'' que prosigue la igualdad a 40 en la pizarra. Cabe destacar que, en lugar de un tercer set, se efectúa un tie-break a 10 puntos.

En lo que respecta a la Final, esta sí contará con 6 juegos por set, pero igualmente no habrá ventaja después del ''deuce'' y también habría un tie-break de 10 tantos en lugar del tercer set.

Uno de los equipos que mayor expectativa generó fue la pareja de Carlos Alcaraz (España) y Emma Raducanu (Reino Unido), pero fueron superados en Octavos de Final por Jessica Pegula (Estados Unidos) y Jack Draper (Reino Unido) en el Arthur Ashe Stadium, por marcador 4-2, 4-2.

Hasta ahora, las mejores duplas han sido: Iga Swiatek (Polonia) y Casper Ruud (Noruega), Sara Errani y Andrea Vavassori (ambos italianos) puesto que ganaron sus dos partidos del día y fueron los primeros en inscribirse en Semifinales.