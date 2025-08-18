Cazzu desata la polémica al criticar el reciente comportamiento de Maluma

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el reggaetonero Maluma fue noticia, luego de que, en su concierto en el Palacio de los Deportes de México, interrumpiera el show para regañar a una fan por haber llevado a su bebé al evento, cuya opinión fue criticada por la rapera Cazzu.

Durante una conferencia de prensa en la que presentaba su nuevo libro “Perreo. Una revolución”, la argentina mostró una perspectiva completamente distinta y generó un debate en redes sociales acerca de la empatía y la maternidad.

¿Qué dijo Cazzu?

Enterada de la polémica, la ex de Nodal se encontraba en México cuando fue abordada acerca del incidente. Rompiendo el consenso general, Cazzu defendió a la madre señalada e insinuó que, la actitud del colombiano podría deberse a su nueva etapa como padre.

“Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es, y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviando que el mundo está lleno de matices, cultura y educación”, expresó.

“¿Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto, quizá pensando que eso será como una conexión? No sé”, añadió la conocida como ‘Nena Trampa’.

Entre tanto, añadió que, llevar a un hijo a sus propios conciertos “es algo muy común”, aunque suele ubicarlos en zonas más seguras del recinto porque “en sus shows suele haber mucho movimiento y empujones”.

El regaño de Maluma a una fan

Desde el escenario, en plena gira “+Pretty + Dirty World Tour”, el intérprete de “4 babys” alzó su voz al ver al bebé en el público.

“Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la ‟p$ta mi@rd$” y el sonido está durísimo? Ese niño ni siquiera sabe qué está haciendo aquí”, aseveró.

En este sentido, enfatizó en que para “la próxima vez protéjale los oídos. Ese bebé no quiere estar ahí, de verdad. Yo a Paris nunca la había traído a un concierto”. Aunque el público lo respaldó con los aplausos, en redes sociales se creó un debate con opiniones compartidas.