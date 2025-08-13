Se armó el zafarrancho con Cazzu en México: la llegada de la argentina generó caos

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Cazzu a México generó tremendo caos durante la conferencia de prensa de su nuevo libro Perreo, una revolución, en donde los medios de comunicación abordaron a la argentina para cuestionarle sobre la paternidad de Christian Nodal.

A pesar de contar con un equipo de seguridad, el protocolo con la prensa se salió de control por la cantidad de medios esperando a la artista. Al bajar de la camioneta, fue acorralada por los reporteros con preguntas tras pregunta, sin embargo, en todo momento mantuvo la cordialidad y se limitó en responder.

Los empujones y jalones no faltaron por parte de quienes querían obtener alguna declaración. Pero, para su retirada de la firma de autógrafos, en donde solo 100 personas fueron las afortunadas de estar presentes la dinámica cambió y fue escoltada con mayor seguridad evitando a la prensa.

Cabe destacar que el aforo en la librería era limitado, y los medios no tuvieron acceso por no ser de cultura. El programa Ventaneando fue uno de los que no pudieron acceder y descargaron su enojo a través de críticas hacia Cazzu.

“Queríamos ser específicos con la comunicación del libro, queríamos hablar con gente que se dedica a leer, pero como les digo, siempre yo con ustedes hablo siempre y ustedes me pueden preguntar lo que quieran, yo siempre les quiero contestar", sentenció antes negarle el acceso.

Nodal no paga manutención suficiente

Es de conocimiento público los problemas personales entre Cazzu y Christian Nodal tras su separación en 2024. Con una hija en común, Inti, la expareja ha enfrentado diferencias mediáticas, una de ellas el pago de la manutención.

Según ‘La Nena Trampa’, Nodal no paga una manutención suficiente para cubrir los gastos de la criatura. En su momento trascendió que la cantante habría exigido una suma mensual de dinero que asciende a los $135,000 y en contraposición, el equipo legal Nodal habría extendido una oferta de tan solo $7,000.