Atacan sin piedad a la hija de Adamari López en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios en redes sociales no perdonaron a Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa luego de que publicara un vídeo puenteando algunos dulces venezolanos que no pasaron el filtro de su aprobación

Desde Uruguay y por primera vez, la niña de 10 años probó algunas golosinas venezolanas en una serie de dinámica para sus plataformas digitales. En una caja variada había: Nucita, Ovolmatina, Cocosette, Cri-Cri, Savoy, Marilu, entre otros dulces.

En primer lugar, Alaïa le dio una probadita a la Nucita y la Ovolmatina, dándole una puntuación sobre nueve. Aunque al principio todo parecía ir gustándole, algunos no pasaron la prueba.

Disgusto por el chocolate venezolano

Cuando fue el turno de probar algunos dulces con base de chocolate, a la hija de Adamari López no le gustó puteando con un sólido cuatro, incluso llegó a decir “no tiene sabor”.

Por otro lado, casi al finalizar la dinámica no quiso darle una oportunidad al Carré. Cabe destacar que el cacao venezolano es considerado en el mundo por su alta calidad y aroma excepcional.

Criticas a la hija de Adamari López

Luego de la publicación del vídeo, usuarios en redes sociales atacaron a la hija de Adamari López por “no gustarle” los dulces de origen venezolano, a pesar de ser una visión muy propia de la niña.

“Creo q está enferma si no le supo a nada el chocolate con leche, no es si es bueno o malo, pero que no le sepa a nada”, “Los mejores chocolates son los de Venezuela”, “¿Cómo no te va a gustar ese chocolate?” y “Las tabletas Cri Cri y chocolate de leche si tienen sabor solo que vienes de degustar Nucita”, son algunos de los comentarios en línea.