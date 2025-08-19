MLB

Ketel Marte sale al paso tras críticas por constantes ausencias en D-Backs

El segunda base dominicano pidió disculpas y explicó su situación esta temporada con D-Backs

Por Ricardo Rodríguez
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 02:32 pm
Ketel Marte. Foto: Cortesía BVM Sports
Con más de 140 jornadas disputadas en la actual campaña de Grandes Ligas, Ketel Marte solo ha visto acción en 93 compromisos con Cascabeles de Arizona. Y por esta razón ha sido objeto constante de críticas.

Luego de una aparente molestia colectiva -causada por su constante ausencia- reportada por el medio local Arizona Republic, el camarero dominicano explicó toda su situación y se excusó ante sus compañeros.

¿Qué dijo Marte al respecto?

El estelar segunda base salió al paso el pasado lunes, cuando varios medios lo entrevistaron y le consultaron sobre este asunto. Sin embargo, su premisa fue muy clara respecto a las acusasiones de la opinión pública: ''No puedo controlar a los del exterior''.

Cabe destacar que, su mayor periodo fuera del terreno de juego fue en la breve pausa tras el Juego de Estrellas, pues se ausentó en los tres primeros encuentros de la segunda mitad de temporada. Por lo tanto, no vio acción desde el 12 de julio hasta el 21 de julio.

Aunque solo hayan sido 3 jornadas del calendario regular, explicó que sus días de descanso también fueron consecuencia de un asalto que sufrió en su casa, en Phoenix, mientras visitaba su natal República Dominicana en esa pausa.

''Inicialmente, la intención era volver el jueves para estar con mi equipo y entrenar. Quiero disculparme públicamente por no cumplir con eso. Obviamente, debido a mi situación (asalto), me frustré y me encontraba en una mala situación. Pero de verdad quiero disculparme con mis compañeros y con todos los que apoyan al equipo'', fue la explicación brindada por el infielder.

Asimismo, comentó que en principio no disputa todas las jornadas como parte de una planificación previa con el staff de Cascabeles para este año. ''He tenido lesiones en el pasado, y esto es un plan que hemos integrado con el cuerpo técnico y conmigo mismo para mantenerme en el campo el mayor tiempo posible'', agregó Marte.

 

Martes 19 de Agosto de 2025
