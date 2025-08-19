¡Dominio total! Freddy Peralta lidera entre mejores abridores de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Pese a afrontar múltiples altas y bajas a lo largo de la temporada, Freddy Peralta ha demostrado una consistencia envidiable en el montículo, sobre todo cumpliendo a cabalidad su responsabilidad de as en la rotación de Cerveceros de Milwaukee.

Su rol en la lomita ha contribuido al gran momento que vive su equipo, que recientemente registró la mayor racha de victorias de la organización en una misma temporada. Dicha cadena de triunfos inició el 1 de agosto y culminó el 16 del mismo mes, tras 14 lauros.

La mejor versión de su carrera

Para el abridor dominicano este 2025 parece ser inolvidable, no solo porque ha exhibido una de sus versiones más dominantes, sino porque colectivamente ha logrado un impacto considerable.

Desde el punto de vista individual, Peralta ostenta el mejor récord de su carrera. La última vez que logró 12 triunfos en un mismo año, también cayó 10 veces (en el 2023); mientras que en la actual temporada suma 15 victorias y apenas 5 derrotas.

Por si fuera poco, es el lanzador con más juegos ganados en Grandes Ligas en lo que va de campaña, perseguido por Garrett Crochet (Medias Rojas de Boston) y Max Fried (Yankees de Nueva York) con 13 lauros y también 5 reveses cada uno.