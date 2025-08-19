Jaramillo, Alvarado y Castellano van por un stakes de 200 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

En una cartelera de 12 carreras, el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Filadelfia, celebra el Smarty Jones Day, en homenaje al doble coronado del 2004, nacido y criado en este estado. Dentro de este grupo de competencias se correrán cuatro pruebas selectivas. Dentro de las mismas, los jinetes venezolanos Emisael Jaramillo, Javier Castellano y Junior Alvarado estarán presentes en el Cathryn Sophia S. por una bolsa de $200,000.

Además, la jornada incluyó el State Representative's Sprint S. y el Mayor's Mile S. por $75,000 cada una. De igual manera, se correrá el Smarty Jones S. por un valor de $200,000, que será la prueba coestelar de la tarde.

Jaramillo, Alvarado y Castellano buscan un stakes de 200 mil dólares

Tres criollos se darán cita esta tarde en el circuito ubicado en el condado Bensalem de Filadelfia, en el estado Pensilvania. Jaramillo, Alvarado y Castellano fueron convocados para participar en la prueba coestelar de la tarde, el Cathryn Sophia S., por una bolsa de $200,000, que se correrá en 1.664 metros, exclusiva para hembras juveniles de 3 años, reservada para la undécima de la cartelera.

Javier Castellano, que está muy cerca de concretar una nueva marca en pruebas de stakes, tendrá el compromiso con la favorita de la carrera, Sweet Seraphine, para la entrenadora Cherie DeVaux. Esta hija de Quality Road está invicta en la temporada con dos victorias que incluyen el Wilton Stakes el pasado mes de junio en Belmont At The Big A. Además de este compromiso, Javier llevará en la cuarta carrera a Warp Nine para el entrenador Harold Wyner por un Allowance Optional Claiming por $70,000.

Junior Alvarado tendrá el compromiso en esta prueba con Table Flirt en yunta con William Mott, una hija de Constitution que llega con un récord de dos victorias en ocho presentaciones, y que surge como la segunda favorita en las líneas. Alvarado con la misma yunta estarán presentes en el Mayor’s Mile Stakes de $75,000 con el ejemplar Bendoog, un macho con participaciones en Meydan, con participaciones de grado en Estados Unidos, que buscará su primer stake en estas tierras.

Emisael Jaramillo solo estará presente en el Cathryn Sophia Stakes con la potra Fede, para el entrenador Armando De La Cerda, que viene de un tercer puesto el pasado mes de julio en Gulfstream Park, en el Azalea Stakes.