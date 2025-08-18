Emisael Jaramillo y Gustavo Delgado son los grandes del Clásico Propietarios Hípicos La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los clásicos fundadores de la Gala Hípica de Caracas que va a realizar este domingo es el Clásico Propietarios Hípicos La Rinconada y el cual existe desde 1994 y que este domingo llegará a su edición 26 de su historia.

Jaramillo y Delgado grandes ganadores del Clásico Propietarios Hípicos

El jockey profesional Emisael Jaramillo y el entrenador de purasangres y ganador del Kentucky Derby, Gustavo Delgado son los máximos ganadores en la historia del Clásico Propietarios Hípicos La Rinconada junto con el ejemplar Gran Empeño y el semental King Seraf y el Stud Los Grandes.

Jaramillo a lo largo de su carrera ganó hasta en cuatro oportunidades la mencionada selectiva y la primera de ellas la consiguió en el 2000 con el histórico campeón My Own Business con el entrenador Antonio Bellardi y el Stud Fantasía -Albarrán.

Su segundo triunfo lo lograría al año siguiente con el purasangre Fast Macau con el entrenador Francisco D’Angelo, mientras que la tercera ganancia la obtendría con Polo Grounds en dupla con el entrenador Carlos Regalado Soto con quien impondría el actual récord de la prueba en 121’flat.

Su último triunfo en esta selectica la conseguiría con el purasangre Water Jet en el año 2011 con la dupla del entrenador Gustavo Delgado, en lo que también sería la tercera victoria en la carrera del entrenador en dicha prueba.

Las anteriores ganancias de Gustavo Delgado en el Fundación Propietarios Hípicos La Rinconada la logró con el ejemplar Gran Empeño y en par de oportunidades en los años 2002 y 2003, con las montas de Ángel Alciro Castillo y Santiago González respectivamente.