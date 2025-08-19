Carlos Estévez es el verdadero Salvador de Reales de Kansas City (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Tras su más reciente actuación, el lunes pasado, Carlos Estévez llegó a 32 juegos salvados en lo que va de temporada 2025. Asimismo, este rescate le valió para fijar una nueva marca personal.

En la victoria 4-3 de Reales de Kansas City ante Rangers de Texas, el aporte del cerrador dominicano para su equipo fue invaluable, pero personalmente fue una noche para el recuerdo.

Para la parte baja del noveno el experimentado relevista derecho reemplazó a Lucas Erceg, quien había permitido una carrera en la pasada entrada, pero éste pudo dominar a los tres bateadores que enfrentó sin mayores contratiempos.

Un presente inmejorable

Estévez ha dejado atrás en tiempo récord su mejor campaña en el apartado de rescates, la cual registró en el año 2023, vistiendo el uniforme de Angelinos de Anaheim. En esa ocasión, consiguió 31 juegos salvados en 35 oportunidades de salvamento.

Actualmente, alcanzó los 32 en 38 chances posibles y se ubica en la cima de este departamento entre pitchers de la Liga Americana. De hecho, en todas las Grandes Ligas, solo el venezolano Robert Suárez de Padres de San Diego (Liga Nacional) lo supera con 33 rescates.

Asimismo, el oriundo de Santo Domingo en 56 salidas (55.1 innings lanzados) mantiene efectividad de 2.77, pues ha permitido 17 carreras limpias, 42 hits y 5 jonrones; además acumula 46 ponches y 20 bases por bolas en lo que va de temporada.