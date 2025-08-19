Asesinan a ser querido de Tekashi 6ix9ine: el rapero está devastado

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York se vio sacudida el 17 de agosto de 2025 por la dolorosa noticia del asesinato de Ariela Mejía-Polanco, mejor conocida como Ariela “La Langosta”, la carismática influencer dominicana que significaba un ser muy importante para el rapero Tekashi 6ix9ine.

Asesinato de "La Langosta"

Según confirmaron las autoridades del condado de Westchester, Ariela fue encontrada sin vida dentro de su vehículo, un Mercedes-Benz G-Class negro, en la madrugada del domingo, sobre la Cross County Parkway en Mount Vernon.

Las heridas de bala en su cuerpo revelaron que se trató de un ataque deliberado, “no fue un hecho al azar”. La policía mantiene abierta una investigación por homicidio, sin ofrecer aún datos sobre sospechosos o motivos concretos.

Mientras tanto, en redes y medios resuenan preguntas sobre una posible confusión, ya que algunos reportes señalan que podría haber sido un error o un ataque dirigido a otra persona vinculada.

Tekashi expresa su dolor

La noticia del crimen se esparció rápidamente por las redes. Tekashi 6ix9ine, quien la definía como su “hermana” y “la reina de Nueva York”, compartió mensajes y videos llenos de nostalgia y afecto, recordándola como una mujer “tremenda” que lo apoyó siempre

Junto a varias imágenes con ella y otras de “La Langosta” sola, el rapero escribió mensajes como: “Mi negra”, “Me apoyaste en todo negra” y “No existe un corazón más lindo”, acompañados de corazones rotos.

No solo sus amigos cercanos sino también otros locales nocturnos como Starlets of New York expresaron su dolor: la describieron como una “amiga bella, madre cariñosa y energía radiante” cuya luz era imposible de ignorar.

La popularidad de Ariela

Con apenas 33 años, Ariela estaba en el apogeo de su carrera digital: en Instagram superaba los 550.000 seguidores, cifra que reflejaba su creciente influencia en moda, lifestyle y cultura.

Justo la noche anterior había estado trabajando en Ikon New York, el restaurante bar donde laboraba y que cerró temporalmente en señal de duelo.