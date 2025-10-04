Descubre quién es el nuevo manager de Rangers de Texas para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes 3 de octubre, Rangers de Texas dio a conocer el nombre de su nuevo manager para la campaña 2026, tras la decisión de Bruce Bochy de retirarse del béisbol.

Tal es el caso del estadounidense Skip Schumaker, quien debutó como entrenador principal en Major League Baseball (MLB) el pasado 2023, a cargo de Marlins de Miami.

Esa misma zafra de su debut, el dirigente logró conquistar el galardón de Manager del Año en la Liga Nacional, gracias a su registro de 74-68 en la fase regular y posterior clasificación a la Serie por el Comodín.

Un nuevo y complejo reto

Actualmente, la organización texana pasa por un momento complicado de gestionar, pues de la mano de Bochy consiguieron titularse en la Serie Mundial de 2023, pero luego de ese campeonato, han sido uno de los conjuntos más irregulares.

La inestabilidad en su rotación, que si bien cuenta con grandes nombres no es muy profunda, traducen de buena forma la dificultad que poseen para hilvanar triunfos.

De hecho, éste equipo que hace vida en el Globe Life Field de Arlington, Texas, tiene dos zafras consecutivas finalizando en la tercera posición de la división Oeste en la Liga Americana.

En el 2024, mantuvieron récord de 73 victorias y 69 derrotas; mientras que en la actual campaña se despidieron con un balance de 81 juegos ganados e igual cantidad de compromisos perdidos.