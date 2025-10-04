Estos son los lanzadores para el primero de la serie entre Dodgers y Filis (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Filis de Filadelfia y Dodgers de Los Ángeles inician este sábado el sexto enfrentamiento en postemporada de su historia. Compromiso que se llevará a cabo en el Citizens Bank Park, casa del conjunto de Pensilvania.

Por un lado, Schwarber, Harper y Turner buscarán acabar con la hegemonía de los californianos, así como sumar el cuarto triunfo, en postemporada, ante los Dodgers. Es menester resaltar que la serie en dicha instancia entre ambos se encuentra en manos del conjunto de Pensilvania.

Por otro, Ohtani, Betts y Freeman, buscarán reditar lo conseguido en la campaña anterior, cuando se coronaron campeones de la Serie Mundial al derrotar a los Yankees de Nueva York en cinco compromisos. Los triunfos del cuadro angelino ante Filadelfia, en postemporada, llegaron en las temporadas 1977 y 1978.

Duelo de Pitcheo

Los Dodgers enviarán a la superestrella japonesa, Shohei Ohtani, para el primero de la serie. Esta es la primera vez que el jugador asiático de dos vías lanza en postemporada.

El nipón dejó récord de una victoria y una derrota con 2.87 en 14 aperturas. Ha permitido 40 imparables, 15 carreras limpias, tres jonrones, ha otorgado nueve boletos y ponchó a 62 rivales para un whip de 1.04.

Esta temporada 2025, enfrentó una sola vez a Filadelfia, el pasado 16 de septiembre, trabajó por espacio de cinco entradas, no permitió imparables ni carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a cinco.

Por su parte, los Filis enviarán al Zurdo dominicano Cristopher Sánchez, quien tiene efectividad de 3.68 en postemporada, sin victorias ni derrotas en dos juegos iniciados.

En la ronda regular, el siniestro dejó marca de 13 victorias y cinco derrotas con 2.50 de efectividad en 32 inicios. En 202 entradas lanzadas, Sánchez ha permitió 171 imparables, 56 carreras limpias, 12 jonrones, otorgó 44 boletos y ponchó a 212 contrarios.

Esta temporada, realizó cuatro aperturas ante los Dodgers, ganó dos y no perdió con efectividad de 4.01 con 22 ponches, tres boletos y cuatro jonrones.