Xabi Alonso habla sobre la predisposición de sus jugadores

El viernes pasado, en conferencia de prensa previa al encuentro entre Real Madrid y Villarreal, Xabi Alonso aprovechó aclarar el panorama sobre muchos jugadores y su situación actual en el club.

Durante semanas, uno de los objetos de críticas más frecuentes del conjunto blanco ha sido el uruguayo, Federico Valverde. Sin embargo, el entrenador español atendió estas acusaciones.

¿Qué dijo Alonso?

Más allá de su irregular rendimiento durante las últimas jornadas, una imagen del volante sudamericano en la que éste observaba el juego en la zona de calentamiento -en lugar de prepararse para un posible ingreso- ha sido una de las causas de estos señalamientos.

Ante esto, el propio Valverde emitió un comunicado a título personal, pidiendo disculpas a la afición y reafirmando su compromiso con la institución durante todos estos años.

''De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar (...), tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar'', explicó Valverde en sus redes sociales.

Precisamente por estas afirmaciones del uruguayo, Alonso fue consultado en rueda de prensa. Su opinión, fue bastante discreta pero firme: ''Nadie me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Todos están con muy buena predisposición y a partir de ahí, seré yo quien decida. Que quede claro'', afirmó el mandamás merengue.

Asimismo, de cara a la jornada 8 de LaLiga, el director técnico de los ''Blancos'', también habló sobre el uruguayo. ''Sabemos lo importante que es el partido y lo importante que es Fede para el equipo. Tras los dos últimos partidos, mañana queremos cerrar este ‘bloque’ con una victoria, con un buen partido. Eso es lo que necesitamos'', sentenció.