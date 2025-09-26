¡Prueba de fuego! Así se prepara Xabi Alonso para el derbi madrileño

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al esperado derbi madrileño contra el Atlético de Madrid.

El técnico español abordó la preparación del equipo, el ambiente especial del encuentro y la gestión de su poderosa plantilla ofensiva, destacando la necesidad de mantener la concentración y la flexibilidad táctica.

"Por una parte, está la preparación para el partido, que es siempre con el mismo enfoque. Pero luego es un derbi, que tiene un ambiente y una emoción especial. Es un partido muy bonito. Mañana esperamos un gran ambiente, un ambiente potente, que nos haga jugar con buena energía y concentración para poder ganar”, afirmó.

La mentalidad del "paso a paso"

Consultado sobre el buen inicio de temporada del equipo y las expectativas a futuro, Xabi Alonso optó por la cautela y la filosofía del corto plazo, una visión pragmática que prefiere la consolidación de resultados en el día a día.

"Me gusta ir poco a poco con las cosas, no me pongo metas a largo plazo. Nuestro comienzo ha sido bueno, pero queda mucho recorrido. Ya se verá”, sentenció.

La gestión de las estrellas

Uno de los puntos clave de la conferencia fue la pregunta sobre si Vinícius Jr., Kylian Mbappé y Franco Mastantuono son su tridente ofensivo predilecto, ante la gran cantidad de talento disponible. Sin embargo, evitó confirmar una alineación fija, destacando la profundidad y la flexibilidad de su plantilla.

"Tenemos opciones, son todos importantes. Ellos tres han tenido buen rendimiento, pero los que no jugaron de inicio son grandísimos jugadores y están preparados”, aseguró.

La clave es ser impredecibles

Finalmente, el ex entrenador del Bayer Leverkusen hizo hincapié en las claves tácticas que deben definir al Real Madrid en este derbi, enfocándose en la evolución del juego ofensivo y la consistencia defensiva.

“Estamos haciendo bastantes cosas bien y hay que seguir reforzándolas. Cuanto más flexibles e impredecibles seamos cuando tengamos el balón, mejor. Tenemos la capacidad para no tener solo una forma de atacar".

También destacó la importancia de la mejora sin balón, un aspecto crucial ante un rival como el Atlético de Madrid de Diego Simeone. “Sin balón hemos dado pasos adelante y eso no lo podemos perder".