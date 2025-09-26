Comisión Europea da la razón al Real Madrid y Ayuntamiento deberá pagarle 20 millones

El Real Madrid consigue una importante victoria, pero está vez fuera de los terrenos de juego. El Ayuntamiento de Madrid deberá pagarle a la franquicia blanca los 20,3 millones de euros ingresados en concepto de "ayudas ilegales", luego de que la la Comisión Europea haya ratificado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos para la venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana.
Este caso remonta a 2016 cuando los merengues se vieron obligados a pagar cerca de 20 millones de euros al Ayuntamiento de la capital presidido por Manuela Carmena, en aquel entonces. Cabe destaca que, la TJUE había tomado la decisión en 2019 en la que consideraba legal y sujeta a precio de mercado la operación Cuatro Torres de la antigua Ciudad Deportiva.
Con este decisión, el Real Madrid envió un comunicado expresando su satisfacción ante la reciente decisión de la Comisión Europea, que ha determinado que el convenio de regularización firmado con el Ayuntamiento de Madrid en 2011 no constituye una ayuda de Estado. Esta resolución pone fin a las dudas que en su momento motivaron la apertura del expediente, y supone un respaldo a la legalidad y transparencia del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones.
Comunicado del Real Madrid
El Real Madrid C. F. quiere manifestar su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea, que determina que el convenio de regularización suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 “no constituye ayuda de Estado”, por lo que concluye que han quedado debidamente resueltas las dudas que motivaron la incoación del expediente.
La Comisión Europea reconoce en su decisión final que no se otorgó ningún trato de favor ni ayuda alguna al Real Madrid.
La Comisión Europea reconoce expresamente que la compensación establecida en el convenio de 2011 era la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento de Madrid de resolver el incumplimiento que había soportado nuestro club durante más de una década. Dicha compensación se estableció ante la imposibilidad sobrevenida de la entrega de la parcela B-32, ubicada en Las Tablas, al Real Madrid, que era un compromiso proveniente del convenio de 1998.
La Comisión Europea reconoce también que la valoración de la citada parcela B-32 de Las Tablas, incluida en el convenio de 2011, conforme la metodología catastral y los criterios de valoración de la normativa aplicable, era la correcta, resultando erróneo el sistema de valoración que la comisión encomendó a un estudio de arquitectura de Barcelona, que sirvió de base para la decisión condenatoria inicial de 2016. Todas las valoraciones de tasadoras independientes aportadas por el Real Madrid y la de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda coinciden con la valoración establecida por los técnicos municipales en el Convenio de 2011.
Asimismo, la Comisión Europea declara que el Ayuntamiento de Madrid recabó todos los informes técnicos necesarios (jurídicos, económicos y urbanísticos) para la suscripción del convenio de 2011, como hubiera hecho cualquier otro operador privado en condiciones de mercado.
Nuestro club solicitará de forma inmediata la devolución de los 20,3 millones de euros ingresados al Ayuntamiento de Madrid en el año 2016, más los intereses de demora que procedan, conforme la legislación aplicable, al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años.
La resolución final de este proceso vuelve a acreditar, una vez más, que la gestión del Real Madrid se realiza bajo los principios de transparencia, integridad y honestidad, valores esenciales que rigen todas las actuaciones del club", concluyó el club.