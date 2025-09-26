Comisión Europea da la razón al Real Madrid y Ayuntamiento deberá pagarle 20 millones

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid consigue una importante victoria, pero está vez fuera de los terrenos de juego. El Ayuntamiento de Madrid deberá pagarle a la franquicia blanca los 20,3 millones de euros ingresados en concepto de "ayudas ilegales", luego de que la la Comisión Europea haya ratificado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos para la venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana.

Este caso remonta a 2016 cuando los merengues se vieron obligados a pagar cerca de 20 millones de euros al Ayuntamiento de la capital presidido por Manuela Carmena, en aquel entonces. Cabe destaca que, la TJUE había tomado la decisión en 2019 en la que consideraba legal y sujeta a precio de mercado la operación Cuatro Torres de la antigua Ciudad Deportiva.

Con este decisión, el Real Madrid envió un comunicado expresando su satisfacción ante la reciente decisión de la Comisión Europea, que ha determinado que el convenio de regularización firmado con el Ayuntamiento de Madrid en 2011 no constituye una ayuda de Estado. Esta resolución pone fin a las dudas que en su momento motivaron la apertura del expediente, y supone un respaldo a la legalidad y transparencia del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones.

