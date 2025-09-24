Fútbol Internacional

Esto opina el Real Madrid sobre los métodos de Xabi Alonso

El entrenador español ha tenido un comienzo bastante positivo tanto en LaLiga como en la Champions League

Por Carlos Mora
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 07:00 pm
A pesar de los rumores iniciales sobre supuestas tensiones, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha logrado ganarse la confianza de la directiva y el respeto de sus jugadores.

La atmósfera en el club es descrita como "fantástica", lo que desmiente cualquier especulación sobre descontento con la metodología del técnico del Bayer Leverkusen y Real Sociedad B.

La fórmula del éxito

El Real Madrid no solo está satisfecho con los resultados deportivos, que han sido impecables en el inicio de la temporada (siete partidos y siete victorias), sino también con el ambiente de trabajo que Xabi Alonso ha instaurado.

Según información del periodista Fabrizio Romano, los futbolistas están "muy contentos" con sus métodos, que se centran en la atención a cada detalle.

La metodología estricta, que en un principio generó rumores de insatisfacción, ha demostrado ser el motor del éxito del equipo en lo que va de temporada. El español ha logrado un equilibrio entre la disciplina y una relación cercana con sus jugadores, lo que ha fortalecido la unidad dentro del vestuario.

Futuro prometedor en el Santiago Bernabéu

No cabe dudas, que la llegada de Xabi Alonso ha inyectado un nuevo aire al Real Madrid. El club valora la combinación de un estilo de juego atractivo y la gestión del grupo.

Con el respaldo total de la directiva y el equipo, parece que el camino del técnico en el Santiago Bernabéu es prometedor. La confianza mutua entre el entrenador y los jugadores es la base sobre la que los "merengues" buscan construir un nuevo ciclo de éxitos.

Miércoles 24 de Septiembre de 2025
