¿Cuándo fue la última vez que un portero entró en el Top 10 del Balón de Oro?

La entrada de Gianluigi Donnarumma en el Top 10 del Balón de Oro en la edición de este año, donde se ubicó en la novena posición, ha generado un notable debate sobre la dificultad que tiene un portero para colarse en los puestos de honor de este prestigioso premio individual.

Si bien los reflectores suelen apuntar a delanteros y centrocampistas, la hazaña del guardameta italiano del Manchester City no es una anomalía reciente. No obstante, la pregunta sobre la última vez que un portero logró irrumpir en el Top 10 requiere retroceder muy poco en el tiempo.

El último precedente

Para encontrar al último arquero que logró situarse entre los diez mejores, solo es necesario retroceder tres años, hasta la edición del Balón de Oro de 2022.

En esa temporada, el portero belga Thibaut Courtois completó una campaña memorable con el Real Madrid. Sus actuaciones decisivas, especialmente en la final de la UEFA Champions League, donde fue la figura clave para la victoria del equipo blanco, le valieron un reconocimiento unánime.

Gracias a su rendimiento, se posicionó en el séptimo lugar del ranking final, consolidando su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento.

Un logro excepcional, no imposible

La presencia de Donnarumma en el noveno puesto de este año y la de Courtois en el séptimo de 2022 confirman que, aunque la votación históricamente favorece a los jugadores de campo, las actuaciones verdaderamente excepcionales bajo los tres palos son reconocidas por el jurado.

El premio del Balón de Oro se basa en las actuaciones individuales, el carácter decisivo y los logros colectivos, factores que Courtois y, más recientemente, Donnarumma, supieron capitalizar con creces en sus respectivas temporadas.

La dificultad del logro se puede medir en que, antes de Courtois, las apariciones de porteros eran más esporádicas. La última vez que ocurrió antes del belga fue en 2019, cuando Alisson Becker (Liverpool) quedó en la séptima posición, y antes de eso, con Manuel Neuer (Bayern Múnich) en 2014, cuando finalizó en el tercer lugar.