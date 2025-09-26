¿Cómo han quedado los últimos 5 partidos entre Atlético vs Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

La expectación crece ante el primer derbi madrileño de la temporada 2025-26 en la séptima jornada de la Liga Española. Este enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid llega con el recuerdo de un historial reciente de extrema igualdad, donde el empate ha sido la norma, incluso en competiciones europeas.

Lejos de los resultados abultados de otras épocas, los últimos cinco duelos han consolidado una dinámica de paridad que convierte el próximo partido en un desafío táctico y de nervios.

Cuatro empates en cinco partidos

El recuento de los cinco derbis más recientes entre ambos gigantes de la capital española revela un patrón de resultados casi idéntico y que subraya lo disputado de la rivalidad:

Atlético 1 vs 1 Real Madrid - Vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025

- Vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025 Real Madrid 2 vs 1 Atlético - Ida de los octavos de final de la Champions League 2025

- Ida de los octavos de final de la Champions League 2025 Real Madrid 1 vs 1 Atlético - Liga Española 2025

- Liga Española 2025 Atlético 1 vs 1 Real Madrid - Liga Española 2024

- Liga Española 2024 Real Madrid 1 vs 1 Atlético - Liga Española 2024

De estos cinco encuentros, cuatro han finalizado en empate al término del tiempo reglamentario (todos con el marcador de 1-1, si se toma el resultado final de los 90 minutos de la vuelta de Champions).

Buscan romper la paridad

Con cuatro empates en la racha inmediata, la afición y la prensa esperan que el primer derbi liguero de la 2025-26 sea un duelo tácticamente cerrado y de alta intensidad.

El historial reciente sugiere que ambos equipos han encontrado un equilibrio de fuerzas que anula los ataques más potentes y minimiza los riesgos, resultando en marcadores ajustados.

El derbi madrileño de este sábado promete ser, de nuevo, un partido definido por los pequeños detalles y la eficacia en las áreas, manteniendo en vilo a los aficionados hasta el silbatazo final.