Xabi Alonso no escatimó en elogios a Franco Mastantuono

Suscríbete a nuestros canales

En este inicio de la campaña 2025-2026, Xabi Alonso ha demostrado que el rol de Franco Mastantuono es innegable en la creación de juego del Real Madrid.

El argentino se ha erigido como una figura importante en el mediocampo merengue, sumando más de 60 minutos en 6 de los 7 compromisos del equipo hasta ahora.

De hecho, solo en la jornada 4 de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad, Mastantuono se quedó en el banco de suplentes.

Un jugador competitivo

"Franco tiene muchísimas cosas buenas, que para la edad que tiene, pese a haber llegado hace poco más de un mes a un país nuevo, una liga nueva y un club grande, su adaptación ha sido muy buena", explicó Alonso.

Asimismo, el entrenador e histórico ex-jugador del equipo que viste de blanco, detalló: ''Me encanta la calidad que tiene, la personalidad, pero lo competitivo que es... Esa energía y ese gen competitivo es algo fundamental en nuestro equipo y estoy contento que él lo haya traído. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo y mañana se verá'', sentenció el entrenador en la conferencia de prensa previa al juego de los merengues ante el Atlético de Madrid.

Este derbi de la capital española se disputará el próximo sábado a las 10:15 AM (hora de Venezuela).