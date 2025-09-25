¡Se cansan! El Real Madrid "denuncia" el trato arbitral en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha decidido intensificar su postura crítica hacia el estamento arbitral español, exigiendo explicaciones por lo que considera una "doble vara" y una "diferencia de trato" que perjudica sus intereses.

A través de sus canales oficiales y en declaraciones a medios de comunicación, el club blanco ha manifestado su profundo malestar con la dirección del arbitraje en LaLiga, señalando la falta de uniformidad en los criterios de sanción.

La queja de la "Casa Blanca" se ha cristalizado en un dossier que, según fuentes del club, será elevado a la FIFA, una medida sin precedentes que busca presionar a los organismos internacionales para que "tomen buena nota de lo que ocurre en el fútbol español".

"Es difícil de entender"

El punto de inflexión que ha desatado esta reacción es, en particular, la polémica expulsión de Dean Huijsen contra la Real Sociedad, una decisión que el club califica de "injusta".

Además, también recuerdan la expulsión de Vinícius Jr. en Mestalla la temporada pasada por un empujón sobre el guardameta rival. El club ha puesto como ejemplos la no expulsión de jugadores como Koke o Raphinha en circunstancias que, desde su perspectiva, eran equiparables o incluso más severas.

El mensaje es claro: "La diferencia con el Barcelona es difícil de entender, hemos visto cosas inexplicables como la roja de Huijsen en Anoeta".

Alucinan con la sanción a Huijsen

La directiva blanca sostiene que la expulsión de Huijsen no solo fue un error, sino una evidencia de una disparidad de criterio que beneficia a otros equipos. Consideran que, mientras a sus jugadores se les sanciona con severidad, acciones de rivales directos pasan desapercibidas o reciben castigos menores.

La reacción del Real Madrid ha provocado un intenso debate en el fútbol español. Mientras algunos sectores del madridismo apoyan la iniciativa y el club se defiende argumentando que solo busca la "igualdad en el terreno de juego", otras voces, incluyendo a excolegiados y analistas, critican la estrategia como una forma de "presionar a los árbitros".