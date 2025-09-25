Vinicius Jr. gana juicio en España y anulan registro de su nombre como marca

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr. ha conseguido una importante victoria judicial en España frente a un empresario de A Coruña que registró el nombre del futbolista como marca. La Audiencia Provincial coruñesa ha respaldado la demanda del jugador del Real Madrid y ha declarado la nulidad del registro, considerando que se hizo de mala fe y con la intención de aprovecharse de la reputación del brasileño.

El conflicto se remonta al 12 de noviembre de 2018, cuando el empresario registró la marca "Vinicius" para prendas de vestir y juegos, mientras el futbolista ya era titular de "Vinicius Jr." y se había dado a conocer como Vini Jr. La Justicia determinó que existía un riesgo claro de confusión y que el registro buscaba beneficiarse de la fama del brasileño, que en ese momento ya destacaba como figura emergente del fútbol mundial.

El respaldo judicial y la nulidad del registro

Tanto el juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña como la Audiencia Provincial coincidieron en que la solicitud de la marca se realizó con mala fe. Además, ordenaron a la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelar el registro y obligaron al empresario a hacerse cargo de las costas del juicio. El fallo actual puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, pero deja clara la postura de los tribunales sobre la protección de la reputación del jugador.

El empresario había argumentado que en el momento de la inscripción Vinicius aún no era suficientemente conocido y que la denominación “Vinicius” tiene usos históricos y familiares. Sin embargo, los tribunales rechazaron estos argumentos, recordando que el nombre no es habitual en España y que, en la fecha de la solicitud, el atacante ya había debutado con el primer equipo del Real Madrid y contaba con una creciente proyección internacional.

Con esta decisión, Vinicius asegura el control sobre su nombre y marca personal, un aspecto cada vez más relevante para las figuras del deporte moderno. A pesar de que los momentos dentro del campo no siempre han sido los mejores para el brasileño, la batalla fuera de él demuestra que su equipo legal está atento para proteger su reputación y sus derechos comerciales, consolidando su influencia más allá de los goles y las asistencias.