Mbappé se pone por encima de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid

Hace unos meses atrás era imposible pensar que alguien podría acercarse a los registro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero con la llegada de Kylian Mbappé todo ha cambiado. El delantero francés, en poco más de una temporada, se ha acercado sigilosamente a los números que logró el portugués con la camiseta blanca. Incluso, en este curso los supera por mucho.

Mbappé Vs. Cristiano Ronaldo

El francés registra nueve goles en siete partidos para alcanzar un promedio de 1,28 dianas por duelo. Mientras que, CR7 en su mejor temporada, se 'quedó' en 1,12. Fue la etapa donde anotó 61 goles en 54 partidos, en la 14-15.

La pasada temporada dejó reflejos de lo que es capaz de hacer Mbappé. A pesar que equipo no se encontraba en la mejor forma, pese a eso Kylian logró los 44 goles en 59 partidos, 0,74 por duelo. Claro está que, a nivel personal atravesó un momento complejo, así como también, en lo colectivo el equipo no siempre acompañó en la medida que se esperaba.

A pesar de todo, esos 44 goles igualaron el récord anotador de Mbappé en una temporada, lucífera que consiguió en su última temporada en el PSG, la 23-24, aunque en sólo 48 partidos.

Mbappé con la camiseta blanca

Desde que Kiki milita en las filas del Real Madrid, ha anotado 53 goles en 66 partidos, lo que señala un promedio de 0,8 tantos por encuentro. Evidentemente este registro lo sitúa entre los mejores anotadores en la historia del club, aunque sus cifras globales aún están muy por debajo en comparación con las de Cristiano, Benzema, Raúl, Di Stéfano, Santillana o Puskas. Pero el actual ‘10’ del Madrid tiene a su favor, que acaba de arrancar su segundo curso en el Bernabéu.

Datos importantes

El promedio global de Cristiano se posicionó en 1,03 goles por partido (nueve temporadas). Puskas se fue a los 0,92 en ocho ejercicios. Cabe destacar que, Mbappé aparece ya por delante de Di Stéfano (0,78, 11 temporadas), Hugo Sánchez (0,73, siete), Benzema (0,55, 14), Santillana (0,45, 17), o Raúl (0,44, 16).

Más allá de los datos

El juego de Mbappé genera buenas sensaciones más allá de los números. Actualmente, se puede apreciar que es un jugador diferente al de su primer año en el Madrid. El contexto del equipo influye, claro que si, pero a nivel individual da sensaciones de un cambio para bien.