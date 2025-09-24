Julián Álvarez brilla con el Atlético y 'envía' un mensaje al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid regresó a la senda de la victoria y ahuyentó el conato de crisis de resultados, lo hizo con una victoria en casa jugando por La Liga ante el Rayo Vallecano (3-2), con un claro protagonista en la historia: Julián Álvarez.

El argentino fue el gran responsable de la victoria en el Riyadh Air Metropolitano, nada más y nada menos que tras anotar su primer 'hat-trick' de la temporada, que además vino a ser el primero que dibuja desde su llegada a Europa.

Sus tantos en el compromiso quedaron registrados en el minuto 16', 80' y 88', siendo el de mayor rúbrica el tercero con un zurdazo al ángulo del guardameta Batalla, imparable para su estirada.

Julián Álvarez 'avisa' al Real Madrid

La actuación del delantero argentino se da en un momento cumbre, previo a uno de los juegos más importantes de la temporada ante el Real Madrid, su rival de ciudad, el venidero sábado 27 de septiembre en el Metropolitano.

Justamente, este nivel del albiceleste es un aviso para los merengues, que saben lo que el atacante puede hacer en un terreno de juego cuando está en un nivel estelar. Por ejemplo, esta presentación sirvió a los colchoneros para llegar a los 9 puntos, quedando a esa misma cifra de la 'Casa Blanca', que suma 18 y es actualmente líder del torneo, mientras Barcelona (con un partido menos) es segundo con 13.

'La araña' llegó a su quinto gol en lo que lleva el certamen recorrido, tras los dos que marcó ante Espanyol y Villarreal, manteniéndose también en la lucha por el rubro de goleadores, que hoy encabeza Kylian Mbappé con siete dianas.

Finalmente, desde el Atlético de Madrid quieren, desde luego, mantener ese nivel de Julián Álvarez, a sabiendas que una victoria iniciaría el recorte de unidades con los merengues y dejaría la distancia en solo seis puntos, con un recorrido largo aún por transitar en La Liga.