Aceleran las conversaciones para la compra del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid podría cambiar su panorama en los próximos meses. El club de LaLiga ya se encuentra en conversaciones con Apollo Global para un acuerdo, y recientemente pisaron el acelerador. La gestora estadounidense de capital riesgo ha manteniendo negociaciones exclusivas con la intención de hacerse con más del 50% del club rojiblanco, según ja informado el diario 'Expansión'.

Se conoció por fuentes del mencionado diario que, el acuerdo de compra podría estar valorado en 2.500 millones de euros.

En la actualidad, el accionariado de Atlético de Madrid se encuentra bajo la custodia de Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario de Atlético Holdco, sociedad que controla el club con una participación del 70,39%, donde también está involucrado Enrique Cerezo, por delante del 27,81% de Quantum Pacific, firma británica fundada por el magnate israelí Idan Ofer.

Ahora bien, durante la negociación se marca una 'exclusividad' en la operación, descartando otros potenciales interesados en el club madrileño.

También se conoció que, Apollo tiene en sus planes tiene comprar una parte de las acciones a los cuatro socios actuales, se mantendrían en el accionariado como minoritarios, y suscribirían una ampliación de capital para tomar el control del club. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre las partes.

Apollo mantendrá el equipo

La intención de Apollo es seguir trabajando de la mano de Miguel Ángel Gil, consejero delegado, como a Enrique Cerezo, al frente de la gestión del club. Lo que si está en discusión actualmente es qué cantidad de la operación se destina a la compraventa de acciones y qué parte a la ampliación de capital.

Inicialmente, las negociaciones comenzaron el pasado mes de marzo, se circunscribían a financiación con el objetivo de desarrollar la futura Ciudad del Deporte, proyecto urbanístico que se ubica en el barrio madrileño de San Blas.

Atlético sería el más valorado en España

Si Apollo termina finiquitando la inversión, el Atlético pasará a ser el club deportivo en manos privadas con mayor valoración de España. El Real Madrid, FC Barcelona y Athletic club no operan bajo el régimen de Sociedades Anónimas: su capital pertenece a los socios.