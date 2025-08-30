Crisis en el Atlético de Madrid: Tercera jornada de LaLiga sin victoria para los colchoneros

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de LaLiga para el Atlético de Madrid y un nuevo partido que extiende el momento preocupante de la escuadra dirigida por el argentino Diego Pablo Simeone, que no pudo sumar los tres puntos en la visita al Alavés en el Estadio de Mendizorroza.

Los colchoneros llegaron a este compromiso sin conocer la victoria y el objetivo estaba previsto, sin embargo, los acontecimientos jugaron en contra de los planes del cuadro de la capital española.

Incluso, pese a que todo en el inicio del duelo parecía favorable a los muchachos de Simeone, tras el tanto de su hijo, Giuliano, al minuto 7' del cotejo. Eso sí, la alegría duró poco porque unos minutos después, al 14', los locales igualaron el marcador por intermedio de Carlos Vicente Robles, quien cambió por gol una ejecución de penal.

Barcelona y Real Madrid se alejan del Atlético de Madrid

Este resultado empieza a encender las alarmas en el cuadro colchonero, llamado a ser candidato en esta edición liguera, pero que por lo pronto solo está observando como sus principales rivales, Barcelona y Real Madrid, ya le han tomado una diferencia en puntos muy seria.

Ambos equipos ya le sacan hasta cuadro unidades de distancia, esto sin aún jugar en la jornada, en la que de conseguir sus victorias dejarían la brecha en siete puntos.

Los rojiblancos ahora tendrán la tarea de remar de atrás, estando ahora mismo en la casilla 16 del certamen, y la buena noticia es que aún es que falta torneo por jugar, a su vez con los compromisos directos ante los dos equipos. Sin embargo, esta pérdida de puntos lo que deja es un margen menor a los colchoneros de aquí en adelante.

Ya en el debut liguero Atlético de Madrid sufrió un trago amargo, tras ver como el Espanyol en cuestión de minutos les remontó el partido para el 1-2, luego en la segunda fecha igualaron a un tanto contra el Elche, afrontando un debate de falta de gol en la plantilla, que tiene a estrellas como Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sørloth.