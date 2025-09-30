Xabi Alonso explica la suplencia de Fede Valverde en la Champions

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, compareció ante la prensa visiblemente complacido tras la contundente victoria 5-0 de su equipo sobre el Kairat Almaty en la UEFA Champions League.

El técnico español destacó el cumplimiento de los objetivos y defendió su política de rotaciones, mientras elogiaba el estado de gracia de su estrella, Kylian Mbappé.

Con la mirada en la Juve

Xabi Alonso enfatizó que el principal propósito de la noche se logró con creces. "Veníamos con el objetivo claro de ganar el partido. Llevamos seis de seis puntos y el siguiente objetivo será la Juventus. Era importante marcar goles por si en un futuro nos acordamos de este partido", declaró.

Sin embargo, antes de eso, la concentración total vuelve a ser el campeonato doméstico, ya que el calendario exige pensar de inmediato en el siguiente rival de La Liga. "Ahora volvemos pensando ya en el Villarreal", sentenció.

¿Qué pasó con Valverde?

Fiel a su estilo, Xabi Alonso volvió a sorprender con su once inicial, dejando en el banquillo a varias figuras importantes, incluyendo a Fede Valverde, lo que generó preguntas en la sala de prensa.

"Es una decisión que estaba tomada antes de su rueda de prensa de ayer. Fede siempre está dispuesto y es un jugador muy generoso y si el partido lo hubiera necesitado, hubiera jugado. Le ha pasado lo mismo a Álvaro Carreras", explicó.

Con estas palabras, respaldó públicamente a los jugadores que no tuvieron minutos, asegurando que todos son importantes y deben estar preparados para cuando el equipo los necesite.

La consagración de Mbappé

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue el extraordinario nivel de Kylian Mbappé, autor de un hat-trick decisivo en la goleada. Xabi se deshizo en elogios hacia el delantero francés, destacando su rendimiento y su actitud en el vestuario.

"Está en un momento en el que es decisivo en todos los partidos. Es clínico delante de la portería y lo ha vuelto a demostrar. Necesitamos que florezca su claridad y estoy muy contento con Kylian y la influencia positiva que está teniendo en el vestuario", afirmó.