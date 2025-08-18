Alcaraz arrasa a Sinner y gana su primer Masters 1000 de Cincinnati (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati por primera vez en su carrera, en un duelo que terminó de manera inesperada debido al abandono del número uno del mundo, Jannik Sinner, quien defendía el título. El italiano no pudo continuar en la final por molestias físicas y dejó la vía libre para que el español se quedara con uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

Al momento de la retirada de Sinner, el dominio de Alcaraz era absoluto. El murciano había logrado romperle el saque en tres oportunidades consecutivas, mostrando un nivel de agresividad y precisión que desconcertó al italiano desde el inicio. Con una solidez abrumadora desde el fondo de la pista, el español impuso su ritmo y aprovechó cada error de su rival. El marcador ya reflejaba un contundente 5-0 en el primer set cuando Sinner decidió detener el encuentro, incapaz de continuar por las molestias que arrastraba.

El triunfo supone para Alcaraz no solo sumar un nuevo Masters 1.000 a su palmarés, sino también una declaración de fuerza en la temporada. El joven de El Palmar demostró que está preparado para pelear de igual a igual con los grandes referentes del tenis actual y que su ambición lo mantiene siempre en la élite.

Aunque la final no tuvo el desenlace esperado, la actuación de Alcaraz dejó claro que atraviesa un gran momento y que su capacidad para castigar a jugadores del más alto nivel sigue creciendo. Con apenas 22 años, continúa ampliando su legado en el circuito ATP y en Cincinnati levantó un trofeo que se le había resistido hasta ahora.