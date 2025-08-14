Alcaraz vence a Nardi y alcanza los cuartos de final de Cincinnati

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner siguen en camino de enfrentarse en la final del Abierto de Cincinnati tras avanzar a cuartos de final. Alcaraz afirmó que su actuación para vencer a Luca Nardi fue "la mejor hasta la fecha", mientras que Sinner admitió que le "sufrió" superar a Adrian Mannarino. Alcaraz se enfrentará a Andrey Rublev en cuartos de final, mientras que Sinner se enfrentará a Felix Auger Aliassime.

Carlos Alcaraz venció a Luca Nardi por 6-1 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final del Cincinnati Open con una actuación que el español calificó como "la mejor hasta ahora para mí en este torneo".

El número 2 del mundo necesitó sólo 27 minutos para ganar un primer set dominante, aunque tuvo que esforzarse más en el segundo set. Alcaraz logró sumar su 51ª victoria de 2025 y sigue camino de otra final.

"Creo que este partido ha sido el mejor para mí hasta ahora en este torneo", dijo en su entrevista en la cancha.

“Al principio del torneo, solo quería mejorar cada día, después de cada entrenamiento y de cada partido. Creo que lo estoy consiguiendo, y estoy muy orgulloso de ello. Estoy muy contento con la forma en que sentí la pelota hoy y la forma en que me moví", detalló el español.

Dominio total

Carlos Alcaraz ganó 13 de los primeros 14 puntos del partido, estableciendo un estándar que Nardi, número 98 del mundo, no pudo igualar. Pero el italiano respondió después de un primer set unilateral, quebrando para liderar 4-2 mientras Alcaraz sufría su primera caída del encuentro.

Sin embargo, fue solo un rayo de esperanza momentáneo para Nardi, ya que Alcaraz ganó cuatro juegos consecutivos para completar la victoria en 80 minutos.

Alcaraz se enfrentará en cuartos de final al noveno cabeza de serie Andrey Rublev, después de que el ruso venciera a Francisco Comesana por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora.