Ben Shelton y su relación con Dennis Rodman

Ben Shelton continúa haciéndose un nombre en la cancha de tenis y después de conseguir su primer título ATP Masters 1000, el estadounidense parece estar listo para ser un contendiente del Grand Slam en los próximos años.

El jugador de 22 años registró 16 aces para vencer a Karen Khachanov por 6-7, 6-4, 7-6 en la final del Abierto de Canadá y obtuvo el trofeo más grande de su carrera hasta la fecha.

¿Quiénes son los padres de Ben Shelton?

Ben nació el 9 de octubre de 2002 en Atlanta, Georgia, de madre Lisa Witsken Shelton y padre Bryan Shelton.

Proviene de una familia de tenistas, siendo su padre Bryan un exjugador profesional. Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentra la final de dobles del Abierto de Francia de 1992, y su mejor actuación en individuales fue la cuarta ronda de Wimbledon en 1994.

Bryan alcanzó el puesto número 55 en su carrera en marzo de 1992 y jugó más de 200 partidos individuales profesionales en su carrera. También es sobrino de Todd Witsken, quien fue jugador profesional y alcanzó el puesto número 43 en su carrera en noviembre de 1989.

Su parentesco con Dennis Rodman

Ben se encuentra en un noviazgo con la estrella del fútbol Trinity Rodman, quienes se dieron una escapada europea mientras estaban en el torneo de tenis de Wimbledon 2025.

En su publicación de Instagram del 14 de julio, Trinity posó alegremente junto a Ben en una costa europea y compartió dulces sonrisas y un beso mientras lo rodeaba con sus brazos. La joven de 23 años, es hija de la ex estrella de la NBA Dennis Rodman y su ex Michelle Moyer.

En abril, Spirit anunció que Trinity se tomaría un tiempo indefinido fuera de la temporada de fútbol en curso para tratar una lesión en la espalda, que reconoció que es difícil de curar.

"Sinceramente, no creo que mi espalda vuelva a estar al 100%", declaró a la prensa en abril, según ESPN . "Hemos gestionado la lesión muy bien y estoy contenta con la progresión que hemos tenido. Pero en mi caso, no creo que mi espalda vuelva a estar como en mi año de novata, lo cual es una lástima".