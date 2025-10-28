Desmienten muerte de respetada actriz mexicana, icono de villanas en telenovelas

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días se ha formado un gran revuelo en las redes sociales, por un supuesto video en el que la presentadora Galilea Montijo, anunciaba la muerte de la respetada actriz Leticia Calderón. En el clip la conductora del “Programa Hoy”, comentaba que la artista había fallecido a los 57 años.

En cuestión de segundos el clip se esparció por todas las plataformas digitales, despertando comentarios de mucha preocupación para Calderón, quien es una de las villanas más emblemáticas de la televisión mexicana, con producciones únicas como “Amor Real”, “Esmeralda” y “En nombre del amor”.

Galilea Montijo rompió el silencio

Ante tanto revuelo y comentarios, la mexicana decidió salir en su defensa, aclarando que es un video totalmente falso creado con inteligencia artificial, que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Recordemos que pasó lo mismo con un clip de una supuesta boda entre Ana Gabriel y Ana María Polo.

La también actriz de 52 años comentó al público que deben tener mucho cuidado con los videos que corren en la internet, ya que generan mucha preocupación, en especial para los familiares de los famosos.

“La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó: "es que lo dijo Galilea", sí pero se nota, tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien. No sean gachos los que hacen esos videos", expresó Galilea en show.

Calderón llamó al show

La actriz, madre de dos hijos, se comunicó al programa para decir que se encuentra totalmente bien y no enfrenta ningún problema de salud como decían en el negativo video.