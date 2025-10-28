Actor venezolano caminó con Shakira en concierto de Cali

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana (25 y 26 de octubre) la estrella colombiana Shakira realizó un concierto único y cargado de buena música en la ciudad de Cali. La intérprete de “Ojos así”, deslumbró al realizar su popular caminata de entrada en la compañía de varios artistas.

Un venezolano con “La Loba”

La ganadora de cuatro premios Grammy, estuvo acompañada de los actores Alejandra Sandoval y Jorge Reyes. A través de Instagram los artistas compartieron todos los momentos vividos en el show como el viaje hasta Cali y los minutos previos a desfilar con “La Loba”.

Jorge estuvo con una chaqueta plateada, color y vestuario seleccionado por Shakira para realiza su caminata. “Alejandra Sandoval me puso a desfilar con Shakira en Cali, ¿qué opinan ustedes?”, escribió el artista en un video posteado en su perfil de Instagram.

Para el actor fue una experiencia única en compañía de su querida esposa, con quien colecciona momentos únicos y llenos de puro amor.

Tras la caminata la pareja disfrutó de cada momento del show de altura ofrecido por la cantautora, con la gira que lleva por nombre “Las mujeres ya no lloran tour”.

Gran momento en el show

Durante la presentación la cantautora de 48 años, vivió un momento único al sabir al escenario a las leyendas de la salsa colombiana Grupo Niche. El Estadio Pascual Guerrero, se vino abajo con gritos y aplausos al escuchar a Shakira y al grupo entonar la popular canción “Sin Sentimiento”.

Una fusión única que demuestra las grandes sorpresas que la barranquillera tiene para sus fanáticas, hasta diciembre que finaliza su serie de conciertos en Buenos Aires, Argentina.